El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de diciembre ¡Abre los ojos! Recuerda que si te cuesta sobrellevar una situación, la solución podría ser más simple de lo que parece. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna hará fuertes contactos con Saturno y Urano y por momentos sentiremos que se nos mueve en piso. El desafío estará en que podamos realizar cambios a largo plazo que nos permitan evolucionar y generar resultados duraderos. Si sientes que te cuesta sobrellevar tu situación económica o afectiva abre los ojos porque la solución podría ser más simple de lo que crees, pero no olvides que debes ser perseverante para alcanzar tus objetivos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO CLARAS MIS POSIBILIDADES Y LO QUE SOY CAPAZ DE HACER". Si hoy, 15 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este año realizarás viajes o emprendimientos en el extranjero y te vincularás con gente de distintas etnias y culturas que te llevarán a modificar tus costumbres y asimilarte a un nuevo estilo de vida. El amor será tu principal herramienta de transformación. La Copa de la Suerte: 15, 44, 52, 67, 80, 98 Aries: Los temas relacionados con el dinero y las posesiones materiales continúan siendo los protagonistas y utilizarás tu tiempo para planificar nuevas estrategias financieras. Alguien con un gran poder de influencia te hará una propuesta que te permitirá prosperar, no la pases por alto. Tauro: La Luna recorrerá tu propio signo y contarás con la influencia directa de Urano que renovará tus energías y te empujará para ir al frente de proyectos y actividades grupales. La vida te pide a gritos un cambio de rumbo ¡asume mayores riesgos! Géminis: Tu nivel de percepción se acentuará y tus sentidos más sutiles se agudizan. Si por momentos te sientes un poco caído y triste no te fuerces a estar mejor, deja que las sensaciones afloren a la superficie y no te contengas ni reprimas. Cáncer: El sector de los amigos, los proyectos y las actividades grupales se reactivará y se darán las condiciones ideales para reencontrarte con esas personas que estimulan tu creatividad. Descubrirás que muchos de tus anhelos y sueños son compartidos y eso te renovará por completo. Leo: Es posible que sientas que todo el peso de la responsabilidad recae sobre ti y que las personas que te rodean se muestran apáticas o poco colaborativas. Si percibes que el camino se hace cuesta arriba plantéate objetivos más simples que puedas cumplir por ti mismo Virgo: Te conectarás con parientes que están lejos y surgirán viajes o negocios en otras tierras. Las oportunidades de crecimiento son múltiples y debes estar abierto ya que puedes recibir más de una propuesta interesante a la vez. Aprecia los regalos que te ofrece el presente. Libra: Se presentará la oportunidad de llevar a cabo una importante operación comercial. Contarás con un gran ímpetu para negociar cifras convenientes y estás dispuesto a defender tus intereses. Recibirás regalos o ingresos extras que no tenías contemplados en el presupuesto. Escorpio: ¿Hay alguien en tu entorno que te desespera? Respira hondo, cuenta hasta diez y haz un esfuerzo por comprenderlo. Recuerda que en esta vida somos todos distintos. Cuanto más rígida sea tu postura frente a las diferencias menores serán las posibilidades de acuerdo. Sagitario: Los achaques se producen por el cúmulo de estrés, ya que vives a un ritmo acelerado que te impide ocuparte de tu cuerpo como deberías. Si te sientes un poco tenso o sobrecargado busca asesoramiento profesional o pide ayuda a los seres que te rodean. Capricornio: Hoy descartarás los protocolos y los libretos para ganar autenticidad. Te subirás en una montaña rusa de sensaciones y expresarás tus ideas y percepciones libremente. Si tienes hijos los llevarás por la senda de la autonomía y la independencia. Acuario: Las confluencias planetarias convertirán tu casa en un lugar ideal para recibir visitas. Abre las ventanas para ventilar los ambientes, deja que entre el aire y la luz natural y pinta las paredes de colores vivos para generar una atmósfera estimulante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu inventiva y la variedad de ideas que habita en tu mente te mantendrá conectado con lo que sucede a tu alrededor. Buscarás adaptarte a los tiempos que corren y te comunicarás con personas innovadoras y muy creativas. Todo lo que hagas te saldrá bien.

