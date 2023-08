El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de agosto La influencia de Leo se deja sentir, ¡mostrarás esa fuerza y esa garra que llevas dentro! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Mezcalent MARTES, 15 DE AGOSTO Hoy celebramos la Asunción de la Virgen María, un momento sagrado en el que su cuerpo y alma fueron llevados al cielo después de su vida en la Tierra. Es una oportunidad para honrar a esta figura significativa de la fe cristiana y darle un lugar especial en nuestros corazones. Al mismo tiempo, la Luna avanza por Leo y se encuentra con Venus, que está retrocediendo. Esta configuración nos invita a conectar internamente con el poder de la fuerza femenina, reconociendo y valorando el papel fundamental que desempeña en nuestras vidas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "YO ME CONECTO CON LA ESENCIA UNIVERSAL Y PERMITO QUE TRANSFORME MI VIDA". MARTES, 15 DE AGOSTO Si hoy, 15 de agosto, estás de cumpleaños… ¡Manifiesta esa fuerza de león, mientras exploras tu ser más profundo y aprendes a amarte más! Tu magnetismo será descomunal, conectando con la esencia divina que te habita, irradiando luz en cada paso. Contempla y honra la vida con autenticidad y generosidad. La Copa de la Suerte: 5, 9, 27, 38, 52, 58 Aries: La Luna y Venus se entrelazarán en una sincronía cósmica. Enciende tu fuego interior, desafiando los patrones pasados. Transforma las heridas en cicatrices románticas y resplandece con confianza. Renace en el esplendor del amor propio, irradiando pasión y belleza. Tauro: ¡Dale un toque a tu hogar, adornándolo con detalles armoniosos que embellecerán la convivencia! En una reunión familiar, te cruzarás con alguien y reavivarás la llama de un antiguo amor. Recuerda que donde hubo fuego, cenizas quedan. Géminis: Del pasado resurgirá una persona encantadora, despertando tu simpatía y gratificando la mutua conexión. Será un día perfecto para citas románticas, que te invitará a estar abierto al intercambio. Una llamada o mensaje traerá una propuesta seductora y fascinante. Cáncer: Despertarás cuestionamientos sobre alianzas y asociaciones comerciales, y también buscarás consolidar los lazos amorosos. Romperás con relaciones que ya no funcionan, pues anhelas un compromiso sólido y duradero. Vas a construir conexiones más auténticas y significativas. Leo: Se te presentará la oportunidad de realzar tu apariencia física y equilibrar todas las facetas de tu vida. Todo fluirá mejor si adoptas una actitud comprensiva y amorosa. Recuerda que para deleitar a los demás, primero debes hallar armonía en tu interior. Virgo: En el amor, es posible que sientas que no recibes la apreciación que mereces o que tu atractivo se ve disminuido. Busca la conexión entre eventos del pasado y las circunstancias actuales, ya que así te liberarás de una relación sentimental kármica. Libra: Es el momento propicio para liberarte de compromisos antiguos y planificar el inicio de una nueva etapa. Los viejos esquemas quedarán en el pasado, y de a poco irás dejando espacio para nuevos encuentros cargados de pasión. Evaluarás alternativas para experimentar más libertad. Escorpio: Estarás evaluando cuestiones profesionales con el objetivo de lograr éxito. Además, podrías experimentar un deslumbrante interés por alguien de gran prestigio. Si te sientes tentado a sacar provecho de alguna relación, tómate un momento para reflexionar. Sagitario: La vida te revelará su faceta más amable. Vas a reflexionar sobre una nueva filosofía de vida que late y vibra en sintonía al amor. Es posible que recibas noticias de alguien que se encuentra distante, lo cual reavivará sentimientos que creías adormecidos. Capricornio: Reflexionarás mucho para combinar sexo con amor. Notarás que es tiempo de probar nuevas técnicas para que tus relaciones íntimas se intensifiquen de una manera apasionada. Verás cómo ciertos deseos ocultos y nuevas fantasías lentamente van insinuándose en tus encuentros eróticos. Acuario: Te darás cuenta que para que una relación te brinde felicidad, es crucial contar con armonía y complemento. Por eso, te sugiero que te dejes seducir y te dispongas a establecer una conexión real con otro ser, pues hay mucho que puedes recibir si te entregas al 100%. Piscis Reflexionarás sobre tu labor y evaluarás si encuentras felicidad en la rutina que impera en tu vida actual. En asuntos del corazón, descubrirás que el amor reside en las cosas simples de la vida cotidiana: un obsequio, una flor, pequeños gestos que llenarán de plenitud tu vida afectiva.

