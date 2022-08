El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de agosto El Niño Prodigio te trae un mensaje del Tarot de los Orixás. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 15 DE AGOSTO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot de los Orixás con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: El tarot yoruba te trae la carta Oggún y te anuncia que triunfarás en todas las batallas. Al fin recibirás las ganancias por todo lo que has luchado. Pon la frente en alto, pero no hace falta que ostentes o que actúes de manera prepotente. Tauro: A ti te sale la carta de Yemayá que trae una influencia femenina muy benéfica en tu vida, ligada a la intuición, la protección y el hogar. Podrás decirle adiós a una relación o situación que ya no te sirve y finalmente prevalecerá la felicidad. Géminis: A ti te sale Changó y dice que se resolverán los temas relacionados con lo legal de una manera justa. Sabrás discernir el bien del mal, y tendrás suficiente sabiduría para tomar el rumbo correcto. Si a la hora de concluir trámites surgen retrasos, no te impacientes. Cáncer: Escucha el mensaje de Iansá, la diosa guerrera que te dice que tendrás fortaleza, coraje y poder de decisión. Esta carta te aconseja que salgas de la inercia y te promete nuevas y extraordinarias experiencias. Pero te advierte que tendrás un rival femenino. Leo: Tu carta es Pomba Gira que simboliza una mujer muy sensual y te trae muchas fiestas y celebraciones. Habrá enamoramientos, pero te recomiendo que actúes con discreción y que no hagas demasiadas exhibiciones porque tu fama podría despertar celos. Virgo: Para ti es la carta de Oxumaré que te trae transformación, renovación y riqueza. Pero para que consigas el éxito material hay algo que deberás dejar atrás. Rodéate de personas leales y fíjate bien a quien le entregas tu confianza. Y no te muevas porque en breve te traigo más sobre el Tarot de los Orixás y tu carta. Libra: En tu tirada sale la carta del ángel custodio, que es símbolo de armonía y enlaces dichosos. Busca que la unión no esté basada únicamente en lo carnal. Y, para que se mantenga el clima de paz, no estará de más que pidas protección espiritual. Escorpio: Eleggua te dice que estarás muy productivo y te desenvolverás muy bien. Tus habilidades y servicios serán requeridos. Se muestran caminos abiertos en lo relativo al trabajo, así que, si te postulaste para un puesto, prepárate para recibir buenas noticias. Sagitario: El tarot yoruba te trae un mensaje cargado de dulzura y portado por Oxum. Pero si caes en los celos o el orgullo cortarás la corriente de bendiciones. Son tiempos de dar y recibir mucho amor y consagrarse a las energías divinas del cosmos. Capricornio: Babalo-rixa, que es bien conocido por la sensatez, te dice que ganarás una cifra considerable de dinero y que sabrás administrarlo bien. Pero debes actuar de manera sigilosa y esperar pacientemente que tus inversiones den sus frutos. Toma todos los recaudos posibles. Acuario: Te toca la carta de Obá, diosa del amor, y te anuncia un momento de comunión en la esfera de la pareja. La persona que te acompañe refrescará tu vida y te traerá mucho alivio. Siempre deberás buscar que haya armonía y equilibrio en tu relación. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: El tarot yoruba te bendice con la carta Obbatalá que anuncia que contarás con protección divina. Tendrás la tutela y orientación de alguien muy sabio. Si en el pasado hubo desencuentros ahora puedes estar tranquilo porque habrá una inminente reconciliación y acuerdo pacífico. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 26, 40, 52, 79, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.