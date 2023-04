El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de abril La influencia de la Luna en Aries nos impulsa a conquistar nuestros objetivos, ¡además estarás súper creativo, aprovecha! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 15 DE ABRIL Hoy la Luna transitará por Acuario y hará un sextil con el Sol en Aries, así que será un día excelente para poner en marcha nuevos proyectos, luchar por conquistar tus sueños e impulsar cambios en tus grupos de pertenencia. Cuando estés en situaciones sociales atrévete a actuar de manera auténtica, a ser participativo y a poner tu toque personal. Recuerda que la libertad es un derecho que se gana un poco cada día. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY PIONERO, ORGINAL Y VANGUARDISTA". Si hoy, 15 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo enfrentarás algunos cambios y proyectos que renovarán tus energías. Irás en la vanguardia y marcarás tendencia dentro de tu entorno social. En cuestiones de amor te convendrá ser criterioso y responsable porque pagarás caro cualquier error o mal paso. La Copa de la Suerte: 20, 27, 42, 67, 73, 85 Aries: Los astros indican que llegó el momento de interactuar con tu entorno, así que llama a tus amigos porque los encontrarás dispuestos a acompañarte y ayudarte en todo. También será una ocasión propicia para asociarte a un club o participar de alguna organización social. Tauro: Hoy te sentirás con un espíritu renovado. En el respeto por la diversidad y el trabajo en equipo radicará la clave de tu éxito. Muchas personas sentirán admiración por ti y te tomarán como un modelo a seguir. Te sentirás triunfante. Géminis: Se presentarán nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Llegarán a tu vida seres que vibran en tu misma sintonía y que están dispuestos a sumarse en tus planes. Será una ocasión ideal para crear contactos en el extranjero, hacer viajes y planificar estudios superiores. Cáncer:En tu alcoba te encontrarás con una versión renovada de ti mismo que permanecía oculta. Será un buen momento para probar cosas diferentes en el terreno sexual y para desprenderte de prejuicios. Deja que la intensidad de la vida te sacuda y te transforme. Leo: Te hará bien encontrarte con algún amigo con el que tengas afinidad para despejar un poco la mente e intercambiar puntos de vista. Si te encuentras soltero, te recomiendo que vayas a algún lugar concurrido porque hay oportunidades de que conozcas a alguien especial. Virgo: Hoy será un día en el que tendrás que resolver algunas tareas domésticas que tenías pendientes. La creatividad será clave para que puedas diagramar una dinámica cotidiana más efectiva. Si vas a hacer una limpieza a fondo abre las ventanas y ventila los ambientes para no aspirar polvo. Libra: Te sentirás muy libre a la hora de expresarte y esta espontaneidad te permitirá descubrir nuevas maneras de amar. Alguien muy provocador hará palpitar tu corazón a un nuevo ritmo y te incitará a actuar como un adolescente. Recuerda que el amor es para los osados. Escorpio: Las relaciones familiares se volverán primordiales y tendrás la necesidad de pasar más tiempo en tu hogar. También será una instancia perfecta para recuperar el contacto con tus amigos del pasado. La fuerza del cariño te ayudará a enfrentar con mejor ánimo el día a día. Sagitario: Estarás más curioso y dinámico, y tu mente irá a toda velocidad. Tus aptitudes intelectuales se exaltarán e incorporarás conocimientos con más facilidad, así que aprovecha para estudiar cosas nuevas. Además, llegarán noticias que harán saltar a tu corazón de alegría. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Los temas económicos adquirirán mayor importancia y surgirá la posibilidad de que hagas negocios con amigos. El incremento de tus ingresos dependerá exclusivamente de tu inventiva y de las ideas que pongas en práctica. Las propuestas innovadoras serán las que den mejores resultados. Acuario: Respirarás un aire refrescante y te sentirás libre para mostrarte tal como eres. Estarás rodeado de gente que comparte tus ideales y que aporta alternativas creativas. Será un momento propicio para poner en marcha un nuevo proyecto y para lanzarse al futuro de la mano de otras personas Piscis: La Luna transitará su fase final y provocará un estado de mayor reflexión. Recuerda que el mejor amigo que alguien pueda tener habita en el alma y que puedes conectarte con él en cualquier momento. Para superar el pasado recurre a las técnicas de autoayuda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.