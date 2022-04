El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de abril El Niño Prodigio te trae las predicciones de las copas del tarot. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 15 DE ABRIL Y eso, mi gente, bendiciones en este Viernes Santo. Les cuento que la Luna transitará por el signo de Libra así que será un momento ideal para que cultives tus relaciones, te pongas en el lugar del otro y te reconcilies con aquellas personas de las que te habías distanciado. Además, ahora hay cuatro planetas en Piscis, estarás más sensible y receptivo. En sintonía con este cielo tan ligado a los afectos y los vínculos hoy te traigo las predicciones de las copas del tarot para que sepas como manejarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ATRAIGO TODO ROMANTICISMO A MI VIDA". Si hoy, 15 de abril estás de cumpleaños… Este año llevarás a cabo una importante transformación de tu vida y de tu ser. Tus ambiciones crecerán y estarás dispuesto a darlo todo con tal de alcanzar tus objetivos. Dales la bienvenida a las personas que se interesan en tus asuntos y colaboran con tus propositos. La Copa de la Suerte: 7, 13, 29, 45, 88, 96 Aries:A ti te corresponde el dos de copas que representa amor, armonía o una cálida amistad. Tus relaciones que estarán basadas en la colaboración, la reciprocidad y el respeto mutuo. Si te sientes solo alégrate porque esta carta augura que conocerás a alguien muy afín ya sea como pareja o como amigo. Tauro:Tu carta es el cuatro de copas y te dice que en lo que respecta al amor ahora te encuentras en una fase de apatía e introspección. Date un tiempo para procesar tus emociones, pero no te pongas a la defensiva o te aísles por demasiado tiempo. No te faltarán oportunidades de trabajo. Géminis:Tu carta es la sota de copas e indica que recibirás una propuesta de amor de alguien más joven que tú. Además, aflorará tu niño interior y actuarás con mayor espontaneidad. Tu inspiración creativa te llevará a expresarte a través de la danza, el canto o la pintura. Cáncer:Tu carta es el seis de copas y te dice que un amor del pasado volverá o que podrías reencontrarte con alguien de tu infancia. Pero te recomienda que no tengas nostalgia por otros tiempos y que disfrutes del presente. También augura una herencia o el cobro de un dinero adeudado. Leo:En tu tirada sale el ocho de copas y anuncia que tendrás la sabiduría necesaria para dejar atrás aquello que ya no está funcionando en tu vida. Las distracciones y los placeres no llegaron a colmar tus expectativas, lo aceptarás e irás en busca de algo mejor. Virgo:Te sale el nueve de copas que representa el éxito y el bienestar material. Esta es una carta de prosperidad que te dice que conseguirás lo anhelado y que lograrás mantenerlo a través del tiempo. También te recomienda que seas generoso solo con quien se lo merece. Libra:Tu carta es la reina de copas que es un símbolo de bondad y serenidad. Dice que cerca de ti hay una mujer amable, dispuesta a ayudar. Puede representar también a tu madre, tu abuela o a una tía que tiene una influencia protectora y positiva sobre ti. Escorpio:Tu carta es el siete de copas que indica ilusiones y desilusiones. Si alguien te ofrece más de lo que te puede dar y busca envolverte en fantasías, aléjate. Como primera medida busca la paz interior y cultiva una buena relación contigo mismo, de esa forma evitarás desengaños. Sagitario:Te sale el tres de copas que es una carta de abundancia, placer y hospitalidad. Tus amistades te traerán muchas alegrías y junto a otras personas disfrutarás de las buenas cosas de la vida. Es un momento para que salgas a divertirte y te abras al intercambio. Capricornio:A ti te sale el rey de copas que es una figura masculina amorosa. Esto significa que puedes encontrarte con un hombre amable y dispuesto a tomar responsabilidades y a brindarte su ayuda. Las decisiones que tomes serán equilibradas y mesuradas. Acuario:A ti te sale el caballero de copas que representa a un hombre joven que trae magia y romance a tu vida. Recibirás invitaciones, proposiciones o un mensaje importante. Este es un momento para avanzar lentamente y permitir que todo se vaya desenvolviendo de forma paulatina. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tu carta es el as de copas que representa felicidad, fertilidad y el inicio de un gran amor. Alégrate porque sentirás completa afinidad y una unión en cuerpo y alma con otro ser. Si te encuentras en una relación estable esta carta indica el comienzo de un nuevo proyecto en común.

