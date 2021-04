El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de abril ¡Tienes que tener mucho cuidado con tus impulsos! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 15 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy Mercurio hará una conjunción exacta con el Sol que nos ayudará a pensar un poco más antes de actuar y a tener en cuenta las diferentes opciones antes de tomar una decisión. Esta energía también te ayudará a despertarte y a hacer más de una actividad de forma simultánea. Te darás cuenta que no es bueno dejarse llevar ciegamente por los impulsos y que, justamente el poder de la razón, es lo que nos convierte en humanos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DISTINGO Y ELIJO MIS MEJORES ALTERNATIVAS". Si hoy, 15 de abril, estás de cumpleaños… Sentirás que a través de ti fluye un torrente de energía renovadora que te impulsa actuar. Tendrás muchísima vitalidad y deseos de expandirte. Estas vibraciones positivas atraerán propuestas de viajes y oportunidades de todo tipo en tierras lejanas. Sentarás un nuevo precedente. La Copa de la Suerte: 18, 56, 64, 71, 81, 92 Aries Estarás muy movedizo, inquieto y conversador. Será un momento ideal para que tomes contacto con un amigo y te pongas al día sobre las últimas novedades. Si necesitas hacer un trámite aprovecha ahora porque hay una energía muy dinámica y todo andará sobre ruedas. Tauro Este será un buen día para que te ocupes de tus finanzas y realices intercambios comerciales. Estarás muy rápido y mu despierto con los números y sin duda sacarás excelentes beneficios. Así que sí tienes que comprar, vender o hacer truques aprovecha. Géminis La Luna transitará por tu signo otorgándote un brillo especial causará admiración. Será una buena oportunidad para que emprendas los proyectos que tienes en mente y para que busques aliados. Tus iniciativas despertarán el interés de los que te rodean. Cáncer Atraviesas por una etapa de exigencias así que te vendrá bien un poco de calma para aflojar las tensiones acumuladas y dejar que todo se vaya decantando. Estarás muy receptivo a los mensajes espirituales pero para eso tendrás que tomar distancia del trajín cotidiano. Leo Recuperarás el sentido del humor y podrás tomarte los asuntos que usualmente te preocupan con mayor liviandad. Te darás cuenta de que las tormentas son pasajeras y que las nubes grises tarde o temprano se disipan. Proyectarás tu futuro con alegría. Virgo Te llegarás diversas propuestas de trabajo y negocios, que podrían ser determinantes para tu triunfo. Si te entrevistas con un superior será clave que demuestres tu gran ingenio e inteligencia. Estoy seguro de que tus habilidades te llevarán a la cima. Libra Ahora tendrás deseos de ampliar tus perspectivas y estarás abierto a vivir experiencias divertidas. Te llegarán lindas noticias de tus parientes y alguien te enviará muy buenas vibraciones desde otra región. Si tienes en mente realizar un viaje hoy harás avances en ese sentido. Escorpio Estarás con ganas de probar algo distinto en la esfera sexual y tratarás de que tu lecho se convierta en un escenario propicio para jugar y explorar. Podrías poner una música estimulante para despertar fantasías o susurrar algunas frases que activen la imaginación ¡diviértete! Sagitario La Luna transitará por Géminis, tu signo opuesto, exaltando tus deseos de vincularte y de disfrutar de la compañía de otros seres. Te sugiero que expreses tus opiniones y que mantengas una actitud abierta al dialogo. Escuchar los pensamientos de los demás enriquecerá tu vida. Capricornio Los astros indican que es oportuno que te ocupes de tu salud y de tu bienestar integral. Para eso, te ayudará realizar caminatas diarias para oxigenarte y quitar de tu cabeza cualquier preocupación. Busca alguien que te acompañe en tus recorridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario La llegada de nuevo admirador traerá un poco de diversión a tu vida. Descubrirás que el intercambio te enciende y que las atenciones extras contribuyen a levantar tu autoestima. Aprovecha los nuevos aires para reformular tu look, elige prendas con colores más juveniles. Piscis Será buen momento para que retomes el contacto con aquellos parientes que hace mucho que no ves y para que tengas un gesto de acercamiento. Además, cualquier trámite pendiente vinculado con tu hogar marchará bien así que aprovecha esta corriente a favor para agilizar las cosas.

