El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de septiembre

MIÉRCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! ¡Feliz miércoles! Les cuento que la Luna transitará por la constelación de Tauro y se unirá a Urano, así que se nos moverá el piso. Si eres alguien que valora mucho la estabilidad tendrás que aprender a aceptar la idea del cambio y tomar conciencia para renovarte. Este es un momento para que priorices el progreso antes que la seguridad y para que te quites de encima pesos que cargas innecesariamente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DESPIERTO Y ME LIBERO DE ATADURAS". Si hoy, 14 de septiembre estás de cumpleaños… Este será un año en que darás un salto y priorizarás la libertad, ante todo. Creo que abrirás tu mente y adquirirás una mirada más abierta acerca de la vida. No temas a los cambios de rumbo y confía en las bendiciones que el Universo tiene preparadas para ti. La Copa de la Suerte: 11, 25, 56, 65, 70, 89 Semillas que has plantado no se esparzan en el viento. Tu situación económica mejorará si te unes con otras personas. Explota los recursos que tienes a mano para prosperar. Tauro:E n tu ser sentirás una revolución y un tipo de vértigo que hace tiempo no experimentabas. Ahora tomarás una actitud más osada frente a la vida y cuanta más libertad tengas, más feliz serás. Aprovecha este día para modernizar tu imagen. Géminis: Un estado de ansiedad por motivos que no alcanzas a descubrir podría invadirte si no controlas los niveles de estrés. Será un buen momento para comenzar clases de yoga o tomar unos masajes terapéuticos para tranquilizar tu mente y relajar tu cuerpo. Cáncer: Funcionarás muy bien en grupo ya que te relacionarás con personas que te ayudarán a canalizar tu creatividad y te conectarán con ideas originales y novedosas. Al mismo tiempo, cortarás lazos con amistades que ya no comparten tus ideales en esta etapa de tu vida Leo: El progreso durante este último tiempo ha sido grande, y ahora podrás sentirte orgulloso de todo lo que has logrado. Tu creatividad y capacidad para innovar continuarán siendo claves para mejorar profesionalmente. Estás listo para seguir subiendo y convertirte en tu propio jefe. Virgo: Recuerda que, tras una oportunidad perdida, hay diez nuevas esperándote. Puedes tomar cualquier idea o proyecto y transformarlo en algo grandioso. No temas a los cambios, considera desviarte y elegir un nuevo camino, ese que siempre soñaste y nunca te decidiste a transitar. Libra: Será un buen momento para traer luz a asuntos ocultos o secretos y para ocuparte de negocios inconclusos. Podrías descubrir que eres capaz de resolver una situación compleja a la que, hasta el momento, no encontrabas solución ¡sigue tus instintos! Escorpio: Un viaje o algún otro imponderable podrían alejarte temporalmente de tu pareja. Pero no te inquietes porque la distancia servirá para probar la solidez de la relación. Pese a la incertidumbre será necesario que mantengas el equilibrio para que la cosa funcione. Sagitario: Será un buen momento para que efectúes tareas o inversiones relacionadas con electrónica y tecnología. No tolerarás tener que utilizar métodos anticuados de trabajo y disfrutarás los grandes desafíos. Si estás sin empleo orienta tu búsqueda hacía los puestos online. Capricornio: En el amor estarás más realista y más desapegado que nunca. Si una relación afectiva interfiere en tu propia realización decidirás tomar distancia. Si tienes hijos, intenta escaparte de tu rutina laboral para dedicarles más tiempo. Mostrarás tu faceta más original. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tendrás que hacer algunos ajustes en tu casa que te tendrán un poco inquieto y estresado. Sin embargo, te darás cuenta que al recibir ayuda de seres cercanos, podrás resolver todo con mayor agilidad. No te niegues a la posibilidad de recibir apoyo de los demás. Piscis: Hoy no pararás de moverte y de interactuar. Recibirás visitas y llamadas de parientes, vecinos o compañeros de estudios. Tu mente estará acelerada y tu forma de pensar se tornará más original. Difundirás ideas reformistas y a través de tus dichos abrirás muchas cabezas.

