El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de octubre Este día, El Niño Prodigio te trae un mensaje de Krishna, una deidad hindú muy seductora, comunicativa y creativa. ¡Presta atención! VIERNES, 14 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Marte en Géminis y en total habrá seis planetas en signos de aire que es un elemento que favorece la sociabilidad. Será la ocasión ideal para que dialogues y entables nuevas relaciones con los seres que te rodean ya que habrá un clima de entendimiento. Ahora recibe el mensaje de Krishna una deidad hindú muy seductora, comunicativa y creativa que te ayudará a vibrar con la cualidad energética reinante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO GRATA COMPAÑÍA". Si hoy, 14 de octubre estás de cumpleaños… Los signos del triángulo de aire están en armonía celeste. Te espera un año muy favorable para llevar adelante tus ideales más elevados, y para cumplir tus metas en el amor. Estarás rodeado de gente alegre y chispeante que te guiará por el camino indicado. La Copa de la Suerte: 30, 44, 50, 67, 82, 95 Aries: El diálogo colaborará para crear un clima de armonía y llegar a un alto nivel de entendimiento con tus allegados. No caigas en el error de aislarte, comparte tus inquietudes porque ahora contarás con la posibilidad de encontrar alguien que te brinde opiniones interesantes. Tauro: Las actividades comerciales o la venta directa andarán bien ya que ahora tendrás facilidad para convencer a los demás con la palabra. Podrías aprovechar para lanzar productos al mercado y para hacer publicidad con el fin de ampliar tu clientela. Géminis: Marte, el planeta de la acción, desde tu signo te impulsará a luchar por aquello que más deseas. Te sentirás más motivado, vital y dispuesto a dejar tu rastro en el mundo. Aprovecha esta energía para poner en marcha nuevos proyectos y emprendimientos. Cáncer: Esta lunación fomentará la búsqueda de la sabiduría a través de la reflexión, la meditación y la conexión profunda. Será un momento ideal para hacerte algunas preguntas claves sobre el sentido de tu vida y para nutrirte interiormente con enseñanzas, películas o libros. Leo: Habrá una ampliación de la vida social por medio de salidas, fiestas y eventos. Será una ocasión ideal para que participes de actividades grupales o para que te sumes a proyecto comunitario. Abre tu mente para actualizarte y armonizarte con las nuevas tendencias. Virgo: Tu objetivo primordial se enfocará en mejorar la comunicación en el grupo de trabajo. Si logras un buen nivel de diálogo con tus colegas obtendrás ese reconocimiento que tanto ambicionas. Se presentará una cadena de oportunidades por medio de las relaciones públicas. Libra: Será un período favorable para efectuar cambios, estudiar, comunicarte y hacer desplazamientos. Te sentirás optimista y se incrementará la conexión con otras regiones por temas de trabajo y estudio. Además, será un momento ideal para acelerar los temas legales. Escorpio: Resolverás asuntos vinculados con seguros, sucesiones, créditos o hipotecas. Las circunstancias te exigirán mantener reserva sobre algunas informaciones que manejas. Será un buen momento para modificar tu estilo de vida y dejar atrás hábitos nocivos. Sagitario: Llegará gente nueva a tu vida y la interacción renovará tus energías. Si estás acompañado notarás que se reanuda la pasión de los primeros días, pero ten cuidado porque también estarás con mayor propensión a involucrarte en discusiones y peleas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Será buen momento para que efectúes los chequeos médicos de rutina y para hacer consultas relacionadas con la salud, pero pide una segunda opinión antes de empezar un tratamiento. Podría surgir una "atracción fatal" con un colega o compañero de trabajo. Acuario: Te gustarán personas de diferentes ambientes. Los encuentros ocasionales y las relaciones pasajeras estarán a la orden del día, así como las charlas picarescas o con doble sentido. Aprovecha la ocasión para seducir con tu ingenio y sentido del humor. Piscis: Se estimulará positivamente la comunicación entre los diversos miembros de tu familia y notarás que el diálogo contribuye para mejorar el clima de convivencia. Tu casa se convertirá en un sitio propicio para recibir visitas y habrá viento a favor si decides mudarte.

