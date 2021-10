El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de octubre Aprovecha para preguntarte cuáles son tus sueños para el futuro, establece metas y fija plazos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 14 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda, feliz jueves! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Saturno en el signo de Acuario y hará un trígono con Mercurio. Por eso será un momento en el que podremos evaluar nuestra situación con una enorme claridad y tener una actitud sumamente racional y lógica. Aprovecha para preguntarte cuáles son tus sueños para el futuro, establece tus metas y fija tus plazos. Además, te sugiero que te involucres en grupos en los que haya gente con un pensamiento afín. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MEREZCO LO MEJOR DE LA VIDA". Si hoy, 14 octubre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar te harás amigo de alguien mayor que apuntalará tus pasos. Será muy importante que seas selectivo a la hora de elegir con tus vínculos porque ahora necesitas aunar fuerzas con gente que te ayude a conseguir tus propósitos. La Copa de la Suerte: 17, 25, 49, 58, 75, 80 Aries: Las relaciones te aportarán nuevas ideas y perspectivas de crecimiento. Gracias a esto, conocerás personas con grandes aspiraciones y se reavivará tu deseo de ampliar tu abanico de opciones. Además, hay posibilidades de que te involucres en un proyecto de trabajo junto a un amigo. Tauro: En el trabajo demostrarás que puedes llegar muy lejos siento más ingenioso. Además, consolidarás tu posición y te encontrarás con que tus esfuerzos diarios darán su cosecha. Lograrás plasmar tus sueños siempre que te concentres y dirijas tu energía hacia un objetivo. Géminis: Con Saturno transitando el sector del extranjero hay grandes posibilidades de que realices viajes largos o de que te radiques en otra región. Ahora analizarás la idea de realizar una capacitación o una carrera universitaria. Crecer y desarrollarte requerirá esfuerzo, pero valdrá la pena. Cáncer: Si compartes tu economía deberás establecer reglas claras con tu socio o pareja de manera de poder planificar tu futuro financiero. Y aunque lleves tus cuentas de manera independiente, la realidad te obligará a ser organizado y a cumplir con todos los requisitos legales. Leo: A través de tus alianzas lograrás plasmar tus sueños y a darles una forma más concreta. Escucha las opiniones de tu pareja o de tu socio aunque al principio puedan sonarte un poco frías o antipáticas. La experiencia del otro te servirá para ampliar tu criterio. Virgo: El estrés acumulado podría perjudicarte si no sabes parar a tiempo y prestar atención a las señales de alerta que te da tu cuerpo. Cuida mucho las posturas y si tienes pendiente una visita al traumatólogo o al dentista no la postergues más. Libra: En los asuntos del corazón evita comportarte con antipatía o soberbia porque solo conseguirás que se enfríen las cosas con tu ser amado. Que las inseguridades o el afán de control no te impidan disfrutar del momento presente. Deshazte de las corazas y los temores. Escorpio: Durante el día encontrarás ese apoyo que necesitas de parte de tus seres cercanos. Tus familiares pueden ser de gran utilidad en tus cuestiones laborales, así que no dudes en sus escuchar consejos. Además, considerarás la posibilidad de trabajar desde tu casa. Sagitario: Estarás analítico y al conversar con los demás detectarás los errores, las imperfecciones y los puntos que debe corregir el otro. Sin embargo, debes evitar juzgar, censurar o hablar con soberbia. Trata de comunicarte con tacto y amabilidad. Capricornio: La realidad te impone que administres bien tu dinero y que planifiques todos los gastos para evitar sobresaltos. La clave para tu prosperidad estará en que seas consecuente y perseverante. Estoy seguro de que en poco tiempo lograrás incrementar tu poder adquisitivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Te tocará asumir un papel un poco antipático ya que tendrás que poner límites y tomar un lugar de mando en tus grupos de referencia. Pero no debe temblarte la voz o el pulso si actúas con buena intención. Condúcete con honor y de forma ejemplar. Piscis: Trata de detectar los errores que cometiste en el pasado, corrígelos y asimila la experiencia para evitar nuevas fallas en el futuro. Pero no te quedes castigándote o culpabilizándote porque eso no sirve de nada ¡Cuidado con las personas amargadas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.