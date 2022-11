El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de noviembre Esta semana Mercurio ingresará a Sagitario y allí permanecerá hasta principios de diciembre. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 14 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, les cuento que durante el transcurso de esta semana Mercurio hará su ingreso triunfal en Sagitario donde permanecerá hasta el 6 de diciembre, así que hoy te diré cómo te impactarán estas vibraciones. Presta atención. Aries: Los viajes y los ámbitos de estudio se prestarán ideales para conocer gente nueva. Tus relaciones te mostrarán una perspectiva más elevada de la realidad y le aportan nuevos colores a tu arco iris. Tendrás mucha suerte en los trámites legales y migratorios. Tauro: Venus y Mercurio te dotarán de nuevas herramientas en el sector de los negocios, las energías ocultas y el sexo. Ejercerás un fuerte poder de atracción sobre las personas que te rodean y recibirás colaboración y buen asesoramiento en las operaciones comerciales. Géminis: Estarás muy favorecido en los asuntos románticos. Las relaciones te traerán alegría y hay grandes posibilidades de que realices viajes en pareja. Si aún estás soltero, prepárate para recibir diversas propuestas y a la hora de elegir aplica la sabiduría. Cáncer: Ocuparte de tu cuerpo te dará gratificación y querrás andar en bicicleta o hacer yoga con mayor regularidad. Además, harás muy buenos planes con tus compañeros de trabajo y desempeñarás tus funciones con entusiasmo. También podrías adoptar una mascota. Leo: Será un período formidable si practicas deportes, actividades al aire libre o te gustan los juegos de azar. Compartirás momentos de plenitud y diversión junto a tus hijos y, si aún no has tenido descendencia, aflorará tu niño interior. Trasmitirás la sabiduría propia de la simpleza e inocencia. Virgo: Tu hogar se convertirá en un centro ideal de reunión en el que se producirán intercambios inspiradores. Si vas a recibir visitas asegúrate de que haya música alegre, adornos de colores vivos y procura que no falten los ingredientes para preparar variedad de tragos y cocteles. Libra: Se abrirán los canales de diálogo y te conectarás con personas con inquietudes parecidas a las tuyas. Harás muchos paseos y salidas de esparcimiento e irás a bares, museos y diversos centros en los que podrás informarte y conocer más acerca de otras culturas. Escorpio: Alégrate porque en esta etapa habrá mayor flujo de dinero. A través de las sociedades podrás acceder a mejores oportunidades financieras y ampliar tu capital. Aprovecha este periodo de bonanza para invertir en viajes o comprar objetos de lujo ¡Recibirás regalos! Sagitario: Venus y Mercurio te volverán un maestro en el arte de las relaciones públicas. Personas de diferentes culturas y nacionalidades harán contacto contigo porque se darán cuenta de que comprendes un idioma universal: ¡el de la franqueza y la espontaneidad! Capricornio: Te enfocarás en las energías espirituales y estarás protegido por los ángeles y seres de luz. Canalizarás una vibración poderosa y muchas personas acudirán a ti para buscar consejo y consuelo. Estarás dispuesto a brindar ayuda, pero no debes extralimitarte. Acuario: El contacto con tus amistades se incrementará y la interacción será tu principal fuente de dicha. Tendrás una lluvia de invitaciones para acudir a fiestas, reuniones y eventos y, si aún estás solo, entonces, prepárate, porque encontrarás compañía de lo más variada e interesante. Piscis: En tu trabajo habrá mucho movimiento de gente, así que muéstrate sociable y sonriente. Las conexiones serán claves para que asciendas a un puesto más alto y obtengas mayor renombre. Si estás en la búsqueda de empleo aprovecha para promocionarte porque la suerte estará a tu favor. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 18, 35, 67, 81, 99 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

