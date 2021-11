El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de noviembre ¡Ojo! Es importante que este día tengas paciencia y tomes en cuenta las preferencias del otro. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que durante este día Venus y Marte harán un sextil entre sí fomentando la atracción, la seducción y la dinámica erótica, así que te sugiero que afines la puntería porque habrá alguien muy agradable a tu alrededor con el que podrían complementarse y complacerse mutuamente. Hacia la tarde, la Luna ingresará en Aries incrementando tu ardor y pasión, pero también tu impaciencia así que actúa con cuidado para no arrebatar las cosas. Ten en cuenta las preferencias del otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY CAPAZ DE PEDIR CON AMOR LO QUE QUIERO". Si hoy, 14 de noviembre, estás de cumpleaños… Este año estarás muy motivado ya que con tu pareja habrá una interacción muy sensual y constante. Es posible que una decisión personal te lleve a ausentarte de tu casa o te impida pasar todo el tiempo que te gustaría con tus seres queridos, pídeles confianza y comprensión ¡te las darán! La Copa de la Suerte: 1, 10, 23, 48, 54, 76 Aries: En la mañana te sentirás adormilado porque aún estarás influenciado por algunas visiones o sueños. Pero no te preocupes porque a la tarde adquirirás fuerza debido a que la Luna ingresará en tu signo, entonces saldrás a la carga con nuevas iniciativas y brillantes decisiones. Tauro: En la mañana harás una conexión especial que te enseñará que cuando la amistad es verdaderamente profunda no existen las distancias. Por la tarde sentirás la llamada interior de aventurarte a los confines de tu ser y abocarte a ti mismo para recargar baterías. Géminis: Con el esfuerzo llegará el éxito y luego la consagración porque tu reputación se esparcirá por todos lados y te convertirás en un ejemplo de virtud. Por la tarde te recomiendo que te encuentres con tus amigos para celebrar porque esto renovará tus energías. Cáncer: Disfrutarás de una mañana adorable en la que fantasearás con viajes a lugares exóticos y te conectarás con los seres queridos que están lejos. Por la tarde te picará el bichito de la responsabilidad y tomarás algunas determinaciones que tendrán fuertes repercusiones. Leo: En la mañana te sentirás atravesado por una corriente de afecto y erotismo, así que manifiesta tu ternura y déjate envolver por los encantos de tu amante. Por la tarde estarás listo para salir al mundo en busca de experiencias completamente nuevas. Virgo: Tu energía sexual irá en aumento en la medida que avance el día y ejercerás un fuerte poder de magnetismo que atraerá hacia ti aquello que más deseas. Será la ocasión perfecta para programar un encuentro íntimo con esa persona que tanto te interesa. Libra: A medida que avance el día sentirás la necesidad escapar un poco de los problemas cotidianos y enfocarte en tus relaciones. Volverás a creer en el amor y verás la vida desde una perspectiva más apasionada. Tu pareja o el ser que tanto te atrae sabrán estimularte. Escorpio: La mañana estará impregnada de una vibración amorosa y te sentirás en los mejores términos contigo mismo y el universo. Hacia la tarde será importante que no dejes nada librado al azar así que saca a relucir tu carácter resolutivo y encara los asuntos pendientes. Sagitario: A nivel afectivo te sentirás colmado luego de haber recibido infinitos mimos por parte de tus familiares. Por la tarde renacerán tus energías y querrás expresar tu caudal fogoso. Una aventura amorosa acechará tu corazón ¡aprovecha esta oleada de pasión! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio: Para evitar cualquier mal entendido, a la hora de hablar, conéctate con tu buena intención porque el lenguaje del corazón nunca falla. Por la tarde te tus seres queridos ocuparán el primer lugar en tu lista de prioridades y te abocarás a ellos al cien por cien. Acuario: Dejarás atrás la sensación de inercia y apatía y las cosas irán tomado un ritmo más vertiginoso. Te contactarás con personas vitales y entusiastas que te estimularán para que vivas nuevas experiencias. Disfrutarás de esta energía de cambio y te sentirás bien acompañado. Piscis:Tu mente, tu cuerpo y tus emociones hoy se encontrarán perfectamente sincronizados haciendo que tomes las mejores decisiones en los momentos clave. Por la tarde sentirás la necesidad de aumentar tu poder adquisitivo y esto te llevará a dar nuevos pasos en relación al dinero.

