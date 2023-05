El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de mayo Descubrirás que con una actitud dócil la realidad se va moldeando y las preocupaciones se van disolviendo ¡Guíate por tu intuición para que todo fluya! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 14 DE MAYO Les cuento que hoy es el día del Apóstol Matías que fue el elegido para reemplazar a Judas y es conocido como "el justo", así que pídele para que siempre te traten con ecuanimidad. Paralelamente, la Luna continuará su paso por Piscis y hará un sextil con el Sol, así que tendremos la oportunidad de crear nuestro paraíso terrenal. Además, descubrirás que con una actitud dócil la realidad se va moldeando y las preocupaciones se van disolviendo. Guíate por la intuición y muy pronto notarás que todo fluye. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON EL MUNDO DE LA FANTASÍA Y LA MAGIA" . Si hoy, 14 de mayo estás de cumpleaños… Tus instintos, tu mente y tus emociones estarán bien sincronizados por lo que tomarás una serie de decisiones con las que te sentirás muy conforme. La intuición jugará un rol importante durante todo el ciclo e indagarás mucho más acerca del universo metafísico. La Copa de la Suerte: 2, 4, 14, 25, 29, 43 Aries:Te conectarás con vibraciones compasivas, así que percibirás las necesidades materiales y afectivas de los seres que te rodean. Tendrás la posibilidad de contribuir al bienestar común a través de obras de caridad. Nada te proporcionará mayor placer que ayudar al próximo. Tauro:En tu entorno social te recibirán con los brazos abiertos y te darán un trato especial. Tus amistades serán tu principal fuente de inspiración y te ayudarán a ver el mundo desde una perspectiva más solidaria. Relacionarte con otras personas aportará nuevas tonalidades a tu paleta de colores. Géminis:Cumplirás tus responsabilidades con gran devoción y te volverás un referente para muchas personas. Si en el pasado evadiste alguna obligación este será el momento para resarcirte. Tu lema para este día es el siguiente: "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy" Cáncer:Tendrás una mirada más optimista y tu nivel de confianza se incrementará. Será una buena ocasión para que te conectes con tu maestro interior y les señales el rumbo a otras personas. Hay alguien de tu entorno que se beneficiará mucho con tus consejos. Leo:Estarás en condiciones de revertir cualquier situación de crisis y deshacerte de emociones negativas. Bucearás en las profundidades de tu ser y echarás luz sobre un secreto. Te darás cuenta de que tu intuición es tu principal herramienta para salir a flote. Virgo:La Luna transitará por el sector de las relaciones sentimentales creando un clima propicio para que te sientas en comunión con otro ser. Aflorará tu costado más romántico y disfrutarás de momentos mágicos. Si estás soltero alégrate porque conocerás a alguien que te resultará fascinante. El niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra:Será un momento oportuno para que cultives un estilo de vida más saludable e ingieras alimentos que te ayuden a depurar tu organismo. También te sugiero que hagas una cura de sueño para liberarte del estrés acumulado. Descansar te restaurará tanto a nivel físico como emocional. Escorpio:Gracias a que estarás envuelto en un halo de magia y misterio mantendrás el interés de tu pareja o de esa persona que tanto aprecias. También será una bella oportunidad para que conectes con tu inspiración creativa cantando, bailando o escuchando música. Sagitario:Te darás cuenta de que provienes de una dinastía de seres muy sensibles y de que el universo siempre te protegerá y te mecerá en sus brazos. Tus familiares estarán pendientes de ti y harán todo lo que esté a su alcance por ayudarte. Capricornio:Ahora estás necesitando alimentar el mundo de la imaginación, del entretenimiento y la fantasía. Si te gusta la lectura, el cine o la música este será el momento ideal para cultivar esos intereses. No temas perderte un poco en tus pensamientos y dejar volar tu mente. Acuario:El flujo del dinero aumentará y dispondrás de suficientes ingresos para cubrir tus gastos. Si además cuentas con un capital extra inviértelo en acondicionar tu hogar. También te sugiero que te cerciores de que tus familiares tengan cubiertas sus necesidades. Piscis:Hoy tu energía estará muy exaltada y tomarás contacto con tus poderes psíquicos. Te aconsejo que te conectes con el deseo profundo de tu corazón y que te entregues a él en cuerpo y alma. Prepárate porque comenzarás una etapa de mayor influencia.

