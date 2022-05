El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de mayo ¡Vienen fuertes desafíos! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 14 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy el día del Apóstol Matías que fue el elegido para reemplazar a Judas y es conocido como "el justo" así que pídele para siempre te traten de manera correcta y con ecuanimidad. Por otro lado, te cuento que la Luna transitará por el signo de Escorpio, así que tendrás mucha determinación para enfrentar los desafíos que te trae la vida y gracias a tu fuerza de voluntad podrás revertir situaciones adversas. Lucharás y no te dejarás someter. AFIRMACIÓN DEL DÍA "TENGO EL PODER DE TRANSFORMAR MI REALIDAD". Si hoy, 14 de mayo estás de cumpleaños… El bienestar común será una motivación importante durante este ciclo. Cumplirás una misión a nivel espiritual y estarás dispuesto a luchar para salvar a los más débiles. Pero por ayudar a los demás no dejes cuidarte a ti ¡mímate y trátate bien! La Copa de la Suerte: 5, 23, 34, 43, 71, 84 Aries: Utiliza tus armas secretas en especial en el terreno erótico. Tu amante te reclamará que pongas en juego sentimientos más profundos y que vayas más a fondo. Recuerda que para que para que se produzca una verdadera alquimia hay que dejar de lado el egoísmo. Tauro: Tu pareja querrá que les brindes tiempo de manera exclusiva. No es aconsejable desatender sus reclamos o provocar ofensas difíciles de subsanar. Dale a cada quien la importancia que merece y acuérdate de esa frase que aconseja no mezclar el agua y el aceite. Géminis: El nivel de trabajo se intensificará y requerirá de tu parte una actitud hacendosa. Si prestas atención a lo que haces tendrás mayores posibilidades de evitar imprecisiones, inconvenientes y errores. Por mucho que te cueste trata de hacer una tarea por vez. Cáncer: Sin lugar a dudas será una ocasión propicia para que te des todos los gustos. Practica tu hobby preferido, cómprate un atuendo sugerente o déjate complacer por tus pretendientes. Si alguien pretende ganarse tu favor no se la hagas muy fácil ¡ponle algunas pruebas! Leo: Tu círculo íntimo se tornará un poco absorbente y tendrás que lidiar con algunas crisis e internas. Tu sabes que es lo mejor para tus familiares, así que a la hora de tomar decisiones confía en tu instinto sin tratar de ganarte aprobación de los demás. Virgo: Tus facultades intelectuales estarán en su máxima expresión e intercambiarás puntos de vista. Utilizarás artimañas para que los demás confiesen sus secretos y te impactará lo que puedes descubrir cuando sabes tocar la fibra sensible. Aprenderás mucho acerca de la naturaleza humana. Libra: Llevarás adelante operaciones comerciales importantes que pueden estar ligadas al trabajo, a gestiones personales o incluso a temas de herencia. No dejes que la tensión te traicione y mantén la sangre fría a la hora de negociar. Estas preparado para superar cualquier transe. Escorpio: La Luna transitará tu signo así que comenzarás un nuevo ciclo y se incrementará tu espíritu de lucha. Si te dejas guiar por tus instintos te volverás invencible. Nadie como tu es capaz de aprender de las adversidades y sacar ventaja de las situaciones de crisis. Sagitario: Tus poderes psíquicos se potenciarán y tendrás importantes revelaciones a través de los sueños o eventos aparentemente fortuitos. Aprovecha la oportunidad para conocer tus facetas más profundas. Si tu alma esconde algún dolor tendrás la oportunidad de empezar a sanarlo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio:Lo quieras o no tendrás que tejer alianzas para que tus proyectos prosperen. Elige muy bien a las personas que ingresarán a tu red de amistades o formarán parte de tus equipos de trabajo. La lealtad y la tenacidad serán factores claves para promover la acción conjunta. Acuario:Estarás frente a importantes determinaciones en el terreno del trabajo. Será imprescindible que te pongas firme y demuestres tu aptitud. Deja bien en claro que no permitirás que nadie se aproveche de ti. Lucharás a capa y espada pero tus esfuerzos no serán en vano ¡triunfarás! Piscis: El cosmos te proporcionará un plus extra de energía y fomentará tu evolución. Sentirás confianza, actuarás con libertad y te abrirás paso sin temor a equivocarte o a quedar mal parado. Tus instintos y tus pálpitos son la mejor brújula para recorrer nuevos caminos.

