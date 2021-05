El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de mayo ¡Un día para conectar con los demás! Sentirás una corriente de empatía y unidad hacia los que te rodean. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 14 DE MAYO ¡Feliz viernes, gente linda, llegó el fin de semana! Les cuento que hoy Júpiter hará su ingreso en la constelación de Piscis y esto funcionará como un bálsamo de amor para todos nosotros. Sentirás una corriente de empatía y unidad hacia los demás que va a restaurar tu fe. Por otro lado, la Luna continúa transitando por Géminis así que será una excelente oportunidad para que vayas a dar un paseo o para que hagas un viaje corto. Además, habrá muy buena conexión entre hermanos, primos y compañeros de estudio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ABRO A LA PROTECCIÓN Y LA GUÍA DE LOS SERES DE LUZ". Si hoy, 14 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy tendrás un carisma muy especial que producirá un efecto de encantamiento en tu entorno. Te recomiendo que pongas una música que te guste y que aproveches para cantar y bailar. Experimentarás una sensación de liberación muy poderosa. La Copa de la Suerte: 2, 19, 29, 50, 87, 90 Aries Hoy ten cuidado con lo que dices porque podría prestarse a confusión. También te convendrá elegir muy bien a tus confidentes porque con mucha facilidad cualquier comentario inocente podría desembocar en un chisme. Será un buen momento para la reflexión. Tauro Llegó el momento de que te des un gusto para compensar los esfuerzos que vienes realizando. Podría ser una excelente oportunidad para que hagas un pequeño paseo a un lugar vecino o, inclusive, para que te platees la posibilidad de renovar tu vehículo. Géminis Te tocará tomar decisiones y sentar una posición sobre ciertos temas de importancia. Es posible que te debatas entre el deseo y el deber. A veces no se puede conformar a todos. Trata de ser coherente con lo que piensas y evita dar falsas apariencias. Cáncer Estás con cierta tendencia a absorber las energías del ambiente como una esponja así que, si puedes, evita los lugares muy concurridos o donde haya grandes concentraciones de gente. Trata de cultivar el dialogo interior y de aprender un poco más sobre temas espirituales. Leo Hoy podrían surgir algunos malos entendidos o situaciones un tanto confusas en tu círculo social. Cuidado porque creo que hay alguien de tu entorno que está buscando algo más que una amistad. Te recomiendo que seas criterioso y que evites los enredos innecesarios. Virgo Antes de tomar decisiones importantes te convendrá clarificar tus objetivos. Es posible que surjan algunas diferencias de opinión o que detectes ciertos puntos nebulosos en los acuerdos con tu socio, tu colega o tu pareja. Establece prioridades basándote en el sentido común. Libra Tus horizontes se volverán más amplios y la vida te mostrará su cara más generosa. No permitas que pequeños temores o inseguridades empañen este momento de felicidad. Deja las dudas a un costado y recibe las bendiciones que te llegan con las manos abiertas. Escorpio Cuidado porque el deseo de provocar admiración y recibir aplausos hoy podría volverse en tu contra. Recuerda que hay momentos en los que lo más inteligente es pasar inadvertido. Elabora una estrategia que te ayude a conseguir lo que más te importa. Sagitario Si recibes alguna propuesta o invitación especial no dudes en aceptarla porque ahora necesitas sociabilizar. Tu hogar te está resultando un poco sofocante y salir te ayudará a renovarte. De todas formas te recomiendo que no ventiles tu vida privada. Capricornio En el ámbito de trabajo hoy no te conviene sociabilizar porque estarás muy propenso a las dispersiones. Trata de mantener el teléfono lejos y de dejar las charlas para el final del día. Si te concentras en tus tareas habrá menos posibilidades de que cometas fallas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Muéstrate tal cual eres y no pretendas ganarte el amor de otro dando una falsa imagen. El que te quiera deberá aceptarte con tus luces y tus sombras. No será buena idea gastar dinero en extravagancias, apuestas o juegos de azar ¡evita el despilfarro! Piscis Hay ciertos asuntos de convivencia que es mejor conversarlos con la cabeza en frío. Dales una tregua a tus familiares y, antes de hacer cualquier planteo, trata de poner tus emociones en orden. Leer o mirar alguna película que te guste te ayudará a despejarte.

