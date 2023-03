El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de marzo Nubarrones e incertidumbre en el panorama financiero y de trabajo ¡hoy será crucial tener una mente positiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 14 DE MARZO Les cuento que la Luna transitará por Sagitario y hará cuadratura con Mercurio, el Sol y Neptuno en Piscis. Por eso es posible que nuestro mundo emocional empañe nuestra visión, que nos cueste hacer foco y, en consecuencia, nos sintamos un poco desorientados. Mi sugerencia es que cualquiera sea tu credo, religión o filosofía de vida tomes conciencia de lo importante que es ser empático y compasivo. Si sigues la senda del amor te sentirás en paz con tu alma. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UN SENTIDO SAGRADO EN TODO LO QUE ME PASA" Si hoy, 14 de marzo estás de cumpleaños… Notarás que los esfuerzos que realizas dan abundantes frutos y que en tu vida se establece un circuito de prosperidad. En el ámbito del trabajo hay promesas de ascensos o aumentos de sueldo. Tendrás que posponer algunos anhelos personales en pos de objetivos a largo plazo. La Copa de la Suerte: 19, 40, 56, 68, 83, 89 Aries: Algunas emociones difusas podrían detener tu marcha hacia adelante. El desánimo podría afectar tu confianza, pero no te quedes estático y no te dejes abrumar por los fantasmas. Adopta una postura más optimista y resuelve los problemas a medida que se vayan presentando. Tauro: Tu vida social enfrentará algunas crisis, te distanciarás de ciertas amistades y llegarán personas nuevas a tu vida. Hoy te ayudará alejarte de tu entorno y estar a solas contigo para evitar malos entendidos. No te aflijas porque los nubarrones desaparecerán pronto. Géminis: El panorama de trabajo se presentará un poco incierto por lo que te servirá pedir asesoramiento y analizar la situación desde diferentes puntos de vista. No cargues solo con tus preocupaciones, porque las soluciones vendrán de la mano de otras personas, asóciate a energías positivas. Cáncer: Este no es un momento para dejarte llevar por la corriente, aceptar los designios del destino o abandonarte a la suerte. Todo lo que hagas para mejorar tus hábitos repercutirá directamente en tu bienestar. Come bien, haz ejercicio y encara tu rutina con una filosofía más saludable. Leo: Recibirás propuestas entretenidas, pero a ti te costará lanzarte a vivir el momento porque atraviesas por un período de cambios y preocupaciones. No te fuerces a nada, ni pases por alto tus propias necesidades porque los demás deberán aprender a respetar tus sentimientos. Virgo: Aunque recibirás propuestas para salir, preferirás permanecer en un entorno íntimo. Preserva tu círculo de pertenencia de las influencias de los terceros y deja que en tu hogar gobiernen sus propios integrantes porque cada familia es un mundo y debe regirse por sus propias creencias. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Tú últimamente te has consagrado a tus labores, pero no eres un mártir y necesitas distraerte un poco. Busca la compañía de gente alegre que te saque de las continuas preocupaciones diarias. Repite esta afirmación positiva: "Ahora trasciendo mis miedos y limitaciones" Escorpio: La búsqueda de soluciones mágicas frente a tus problemas económicos solo contribuirá a agravar la situación porque los astros no alientan las apuestas o las especulaciones financieras. Confío en que encontrarás la vía indicada para conseguir el dinero que necesitas y cubrir tus gastos. Sagitario: Un familiar pidiendo ayuda o un incidente doméstico amagarán con suspender momentáneamente tus actividades personales. Si tienes claro lo que quieres, llegarás a alcanzar tus metas más allá de las pausas y demoras ¡mantén el rumbo y la dirección! Capricornio: Tu entorno cercano se presentará difuso y, si no te cuidas, se elevará tu nivel de confusión. Evita absorber las emociones de las personas que te rodean y permítete pequeños recreos y pausas para descansar, porque estos momentos de conexión interior te fortalecerán espiritualmente. Acuario: Las preocupaciones económicas podrían ensombrecer tu visión del futuro. Conectarte con otras personas, visitar a tus amigos y realizar actividades en grupo te ayudará a sentirte mejor. Recuerda que eres un ser esencialmente libre y deslígate de los pensamientos atormentadores en relación al dinero. Piscis:En este día se presentan oportunidades de desarrollo y expansión en tu carrera y profesión, y te sentirás preparado para hacer grandes cosas, aunque deberás vencer la timidez que caracteriza a tu signo. Ahora en primer lugar estará tu prestigio y no debes sacrificarlo.

