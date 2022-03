El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de marzo Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje del Tarot de los Ángeles con una carta para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 14 DE MARZO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot de los Ángeles con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries:Para ti es la carta Serafín del amor puro y elevado. En este período te sentirás como tocado por la gracia divina y experimentarás la necesidad de consagrarte al servicio de las energías espirituales. Te motivará el sentimiento de solidaridad y amor al prójimo. Tauro:Te toca Tonos Creativos que te aportará mucha luz, inspiración y capacidad innovadora. Esta carta indica que formarás parte de una nueva red de vínculos y que compartirás tus sueños con otros seres. Un sentimiento de esperanza inundará tu vida. Géminis:La carta del Arcángel Sariel anuncia que tendrás ayudar para asumir el control de tu vida. Antes de tomar determinaciones importantes evoca las energías superiores. Tendrás una posición dominante y deberás ejercer tu autoridad de una manera constructiva. Cáncer: Te toca Querubín Longevo que con su maestría te ayudará a extraer aprendizajes de tus experiencias pasadas. Esta carta también te indica que escuches y prestes atención a los consejos de la gente sabia. Si piensas con claridad tomarás el mejor camino. Leo:La carta del Arcángel Raziel anuncia que revelarás un gran misterio. Pero para poder comprender el mensaje divino deberás preparar tu mente, tu alma y tus emociones. Si te pones en manos de los seres de luz encontrarás tu camino en la vida. Virgo:Abre tu corazón de par en par porque te toca Cupido. Esta carta anuncia el comienzo de un período en la que vivirás tus vínculos con mayor armonía y felicidad. Pero para obtener la plenitud que te mereces, antes tendrás que dejar fluir tus sentimientos. Libra:Tal como te lo indica Dominación Zadquiel llegó el momento de purificar tu alma a través de la misericordia y el perdón. Esta carta indica que es un buen momento para ayudar a los demás. Recuerda que la llave que abrirá todas las puertas será la humildad. Escorpio: La carta del Arcángel Rafael anuncia la llegada de un tiempo de esplendor. La divinidad intervendrá a tu favor para que puedas canalizar tus virtudes y tus dones esenciales. Ahora que cobrarás visibilidad, se abrirán ante ti las puertas del éxito. Sagitario:Te toca Virtud Tarshish que te otorgará múltiples dones protectores y afectivos. Esta carta está señalando que tu familia se mantendrá unida y que en tu hogar habrá una energía muy cálida.En tu vida cotidiana abundarán los momentos de dicha y plenitud. Capricornio:De la mano de Angél Dobiel en un corto plazo percibirás grandes beneficios. Esta carta señala la importancia de que trasmitas un mensaje positivo a los seres que te rodean. La clave estará en que te muestres compresivo y hables con el corazón en la mano. Acuario:Presta atención porque te sale la carta conocida como Virtud Miguel que señala un momento de gracia y sincronía. Notarás que una corriente de abundancia y prosperidad ingresa en tu vida. Reconocerás la ayuda de las energías superiores. Piscis:Virtud Bariel es una carta que representa el valor y la claridad para tomar decisiones. Gracias a la intervención divina pondrás en marcha nuevos emprendimientos. Sera muy importante que confíes en tu visión interior ¡tendrás un gran caudal de energía! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 15, 38, 57, 62, 85 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

