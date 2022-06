El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de junio ¡No tengas miedo de hacer preguntas ni de replantearte tus creencias! Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 14 DE JUNIO ¡Feliz martes mi bella gente! Les cuento que hoy se dará la Súper Luna Llena de Fresa y que en el cielo habrá un coctel de energías y emociones. En principio tendremos la oportunidad de redirigir nuestros planes, cambiar de orientación y replantearnos muchas de nuestras creencias. Esta será la ocasión perfecta para que te animes a hacer preguntas y busques fundamentos certeros en lugar de dejarte llevar por una fe ciega o por espejitos de colores. También podrías alejarte de alguien que piensa muy distinto a ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO MI PROPIO RUMBO". Si hoy, 14 de junio estás de cumpleaños… Cumplirás años bajo la energía radiante de la Luna Llena que traerá a tu vida personas muy positivas así que aprovecha para ampliar tu círculo social. Trata de reducir las horas diarias que le dedicas al trabajo y de evitar que las exigencias te desborden. La Copa de la Suerte: 7, 19, 29, 37, 50, 68 Aries: Con la energía de la Luna Llena en Sagitario lo mejor que puedes hacer es agradecer todo lo bueno que tienes en la vida. Ahora lo más importante es mires hacia adelante. Alguien de tu entorno más cercano te aportará información útil. Tauro: Realizarás operaciones comerciales importantes y harás algunos cambios en tus finanzas. Sentirás la necesidad de liberarte de esos problemas económicos que te han venido molestando. Personas acaudaladas podrían ayudarte a salir del apuro y cancelar tus deudas. Géminis: En esta Luna Llena tendrás la oportunidad de dialogar con esa persona que tanto te interesa. La suerte de una relación amorosa o de negocios se decidirá ahora. No actúes de manera evasiva porque echarás a perder una excelente chance de entendimiento. Cáncer: Hoy te convendrá hacer una dieta desintoxicante, comiendo frutas y bebiendo mucha agua ya que podrías tener alguna molestia digestiva. La Luna Llena resaltará tu natural intuición y te ayudará establecer una relación más saludable con tu cuerpo. Leo: La Luna Llena a tu favor te traerá momentos fabulosos en tu vida amorosa. Llegó la hora de tomes un rol protagónico y que canalices toda esa luminosidad que hay en ti. Si estás soltero acude a fiestas y renueva tu círculo social ¡los resultados serán inmediatos! Virgo: Te propondrás organizar tu hogar para lograr un equilibrio entre tu vida familiar y tu trabajo. Pero modera tu tendencia a la crítica y ten paciencia si los demás no actúan de acuerdo a tus expectativas. Aprende a aceptar a tus afectos tal como son. Libra: Si tienes que asistir a una entrevista, desplazarte de un lugar a otro o rendir algún examen enfoca tu mente en lo que estás haciendo y evita las distracciones. Será un buen momento para que aclares asuntos pendientes con tus hermanos o parientes cercanos. Escorpio: Comprobarás el resultado de las inversiones que iniciaste hace unos días y tomarás decisiones para mejorar tu economía. Pero, aunque cuentes con un presupuesto mayor del que creías controla tus gastos. Aléjate de los casinos y evita hacer cualquier tipo de apuesta. Sagitario: En esta Luna Llena tu carisma, capacidades y dones se potenciarán. Ya sea que estés casado o soltero, vivirás momentos de gran romanticismo porque hallarás tu complemento en las relaciones. Descubrirás que en compañía de otros seres te sientes más pleno. Capricornio: En medio de las exigencias de la vida diaria busca un espacio para conectarte con tu ser esencial. Encontrarás la solución a tus preocupaciones a través del descanso, la reflexión y el rezo. Las vibraciones positivas que fluyen en el universo harán eco en tu interior. Acuario: En esta Luna Llena tu creatividad se encontrará en su máxima expresión y tus inquietudes personales estarán en sintonía con los intereses del grupo. Tus más grandes anhelos estarán a un paso de cumplirse. Sentirás que tocas el cielo con las manos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: En este día te relacionarás con personas influyentes que podrían ayudarte a mejorar tu situación profesional. Será imprescindible que demuestres tus habilidades y que proyectes una imagen de confianza. Tus familiares acompañan tus progresos y aportan ideas muy útiles.

