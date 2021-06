El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de junio Es importante que te des un espacio para expresarte y hacer lo que te surge del corazón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES, 14 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente, feliz inicio de la semana! Les cuento que en este día la Luna transitará por Leo desde donde hará aspectos muy intensos con Saturno y Urano. Por eso es posible que te debatas entre el cumplimiento de tus obligaciones y el deseo de obtener mayor libertad. Será importante que te des un espacio para expresarte y hacer lo que te surge del corazón. Si tienes hijos estos podrían comportarse de forma más rebelde de lo habitual. Pon los límites con respeto y amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CULTIVO LA ALEGRÍA EN MI INTERIOR". Les cuento que para este día les traigo el mensaje las Tarot de Marsella con un arcano menor para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: El tarot te trae el Ocho de Copas y señala que estarás dispuesto a controlar tus sentimientos y a sacrificarte por una persona amada. Presta especial atención porque se abrirá un nuevo camino para ti, si quieres mejorar tu vida, deja atrás el pasado y síguelo. Tauro: La Sota de Copas te traerá avances positivos en tus proyectos. Tanto en tus relaciones como en área de los estudios las cosas marcharán muy bien. Conocerás a una persona interesante que te aportará creatividad y nuevas ideas. ¡Recibirás buenas noticias! Géminis: Tu carta de la semana es el Nueve de Bastos que indica que te encuentras en una fase de esfuerzo, previo a conseguir un gran logro. El tiempo de espera se extenderá un poco por razones que escapan a tu control ¡pero el éxito se encuentra cerca! Cáncer: El tarot de Marsella te trae el Caballo de Bastos y te dice que atraviesas por una etapa en la que harás desplazamientos. Es posible que te estés planteando la posibilidad de partir del lugar donde estás para ir a otros sitios ¡donde vayas te acompañará la suerte! Leo: Esta semana la suerte te trae el Tres de Copas. Esta carta simboliza una instancia de triunfo y celebración junto a tu pareja, tu colega o tu socio. Es un momento en el que sentirás que en la unión se encuentra la dicha y la fuerza. ¡Alcanzarás el éxito! Virgo: El tarot te trae el Dos de Copas que simboliza el encuentro con tu alma gemela. Esto indica que tendrás una conexión muy especial con otra persona, ya sea que se trate de una pareja o un amigo. ¡Disfruta de este momento de confluencia! Y no te muevas porque en breve te traigo más de la Tarot de Marsella y tu Arcano Menor… Libra: Tu carta es el Siete de Oros y te trae progresos en los diferentes ámbitos de tu vida. Los trabajos y las relaciones en las que vuelques tu dedicación perdurarán. Estarás ingenioso y, poco a poco, cumplirás cada uno de tus propósitos. Escorpio: ¡Alégrate porque esta semana te toca el Nueve de Copas! Esta carta predice que vivirás momentos de placer, de alegría y de felicidad. Aprovecha para disfrutar de la comida, la bebida y de los encuentros sexuales ¡no busques excusas para sufrir! Sagitario: Tu carta de la semana es el Seis de Copas. La dedicación y las buenas acciones que has tenido en el pasado serán recompensadas. Tus vínculos afectivos se volverán más profundos y te sentirás fuertemente arraigado. Vivirás momentos conmovedores. Capricornio:En esta ocasión la carta que te toca es el Siete de Bastos que te otorgará un notable poder para resolver tus asuntos. Tendrás que recurrir a la elocuencia y al poder de convencimiento para que tus negocios, contratos y acuerdos personales alcancen el éxito esperado. Acuario: Tu carta es el Tres de Oros que te traerá prosperidad, poder y la riqueza. Por fin los proyectos en los que invertiste tanto tiempo y dedicación darán sus frutos. En el plano afectivo notarás que hay grandes avances y cambios positivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: En esta tirada te toca el As de Bastos que anuncia la llegada de una nueva etapa sumamente favorable. Comenzarás un proyecto personal con gran alegría y entusiasmo. Sentirás un enorme caudal de vitalidad y energía que te llevará a progresar. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 25, 49, 54, 80, 96 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

