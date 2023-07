El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de julio La Luna desata una vibración picarona, divertida y ligera ¡que podría ponerte muy travieso! Utiliza esta energía para aprender cosas nuevas y avanzar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images VIERNES, 14 DE JULIO La Luna nos acompañará desde Géminis. Eso significa que se desatará una vibración picarona, divertida y ligera que nos llevará a hacer travesuras. La curiosidad y las ganas de aprender nos guiarán a redescubrir nuestro entorno, así que prepárense para salir de paseo, recorrer el vecindario o hacer un viajecito corto. En nuestro caminar, nos encontraremos con gente que vibra en la misma sintonía, con quienes podremos charlar de los temas que más nos interesan y analizar la realidad desde diferentes perspectivas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: ME DIVIERTO, APRENDO Y CONECTO CON ALMAS AFINES EN TODO MOMENTO Si hoy, 14 de julio estás de cumpleaños… Vas a captar las ideas de los demás al vuelo y no necesitarás ni una sola palabra para ponerte en su lugar y comprender sus motivaciones más profundas. Los temas espirituales van a despertar un gran interés en ti, ya que te brindarán herramientas valiosas para procesar tu propia historia. La Copa de la Suerte: 16, 19, 37, 44, 47, 68 Aries: Sentirás atracción por transitar nuevos caminos. Te darán ganas de dar paseos por tu vecindario y es posible que hagas un viaje a un lugar cercano que aún no has visitado. Al cambiar de ambiente, lograrás despejar tu mente y ver las cosas desde una perspectiva fresca y renovada. Tauro :Los asuntos económicos estarán en el centro de tu atención y tus ojos se abrirán a nuevas posibilidades de prosperidad. En el arte del comercio, sabrás que el ingenio es la clave para sacar el máximo provecho de los recursos que ya posees. Géminis: Con la Luna en tu signo, sentirás cómo se despierta tu fuerza mental y se exaltan tus dones innatos. Tu conexión con el entorno será favorable y estarás preparado para aprovechar las influencias energéticas que te rodean. ¡Déjate llevar por esta maravillosa sincronía! Cáncer: Estarás en armonía con tus más profundos anhelos y con el propósito que guía tu existencia. Recordarás eventos pasados sin dejarte arrastrar por la melancolía. Además, establecerás una conexión especial con aquellos seres queridos que ya no están en este plano terrenal. Leo: Hoy la amistad se manifestará en toda su plenitud y bendición. A través de tus vinculos sociales y de aquellos que comparten tus mismos ideales, recibirás la información que necesitas para dar el gran salto hacia tus sueños. La clave residirá en mostrarte abierto y comunicativo. Virgo: Has trabajado sin descanso, sin perder el aliento, y ahora estás a punto de cosechar los beneficios de tu dedicación. Tu ingenio te ha llevado a alcanzar una posición mejor en tu vida. Y eso no es todo ya que recibirás palabras de reconocimiento de alguien a quien admiras. ¡Te felicito de todo corazón! Libra :Tendrás esa motivación dentro de ti para cultivarte y explorar nuevas rutas. Tal vez te venga a la mente la idea de incursionar en un nuevo estudio o buscar fortuna en otros sitios. Echa un vistazo a tus opciones, sabiendo que tener ese espíritu de aprendiz vivo es la clave para crecer. Escorpio: El ambiente será propicio para disfrutar de momentos íntimos junto a otro ser. Utiliza tu habilidad para estimular a tu pareja y alcanzar juntos un estado de diversión y complicidad. Si te encuentras soltero, tal vez sea hora de contactar a ese amigo especial. Sagitario: Debido a la influencia lunar, las relaciones se verán beneficiadas, brindándote intercambios estimulantes. A través de conversaciones, recibirás ideas y perspectivas reveladoras. Si estás soltero, te sugiero que estés atento, ya que podría haber alguien especial esperando cruzarse en tu camino. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Tienes que reconocer el poder que reside en tu respiración, en tu mente y en tus palabras para influir en tu salud. Te invito a que cada mañana, aunque sea por cinco minutos, medites y conectes contigo mismo. Y repite: "Me siento ágil y ligero". Acuario: Este es un momento de gozar y darle rienda suelta a la creatividad. Ve a mirar un show que te ponga a vibrar, suelta el lápiz y escribe un poco, o arma planes diferentes. Pero es clave que disfrutes tu tiempo libre, porque eso te mantendrá feliz y radiante. Piscis: Tus habilidades comunicativas estarán a flor de piel, permitiéndote expresar tus sentimientos. La interacción con tus familiares será satisfactoria, ya que prevalecerá el entendimiento mutuo. Podrás compartir historias y anécdotas de tus ancestros, lo cual te emocionará y te brindará valiosas lecciones.

