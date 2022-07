El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de julio ¡Ojo! Evita imponer tus posturas a la fuerza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 14 DE JULIO ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Acuario y hará un aspecto duro con Marte, así que estaremos muy encendidos y por momentos podríamos tener algunas reacciones explosivas. Si buscas una renovación aprovecha para juntarte con personas o grupos que estén en una sintonía parecida, pero no trates de imponer tus posturas a la fuerza. Y si alguien se muestra un poco hostil no sedas a sus provocaciones. Busca un punto de equilibrio entre tu interés personal y las necesidades del conjunto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME RENUEVO Y ME REINVENTO A CADA INSTANTE". Si hoy, 14 de julio estás de cumpleaños… Te beneficiarás de la buena fortuna de otras personas y el dinero te llegará por herencias, juicios o préstamos. Los astros también te favorecerán para liberarte de esas creencias que te atrasan. Aprovecha para tomar contacto con el mundo de lo oculto y lo místico. La Copa de la Suerte: 10, 15, 35, 50, 77, 95 Aries: Se activará mucho tu vida social, serás muy requerido por tus amigos y tampoco te faltarán nuevas relaciones. Además, desarrollarás proyectos en conjunto a otras personas. No te pongas demasiado posesivo o territorial porque esa actitud podría desencadenar en discusiones. Tauro: Mejorarás tu reputación, ejercerás un rol destacado y te animarás cobrar mayor visibilidad en el área profesional. Pero deberás evitar las actitudes déspotas y autoritarias. Aprende a ceder, a considerar la mirada de tus colegas y a trabajar en equipo. Géminis: Renunciar a los enojos y a los resentimientos será la mejor receta para tu felicidad. No intentes forzar nada porque la vida te va a llevar por el camino correcto. Cuando al fin sueltes el pasado, tus sueños y proyectos se desenvolverán con éxito. Cáncer: Entre las sábanas te liberarás de prejuicios, aunque podrías sufrir alguna desilusión si el otro no responde en igual medida. Si ves que tu compañero de alcoba está desconectado no lo regañes. Superarás cualquier desencuentro si te muestras abierto y amigable. Leo: La clave para tu bienestar amoroso estará en que te atrevas a vivir el momento presente y aceptes las propuestas de tu pareja. Si aún estás soltero te cuento que encontrarás la persona ideal cuando te liberes de prejuicios. Mantente alerta para "cazar al vuelo" toda oportunidad interesante. Virgo: Trabajarás con mayor libertad y aceptarás las innovaciones que te propongan tus colaboradores y colegas. Los sucesivos cambios podrían elevar tu nivel de estrés así que no te aceleres más de la cuenta. Descubrirás los beneficios del pensamiento positivo sobre tu salud. Libra: La vida te sorprenderá en el amor y descubrirás que puedes abrir tu corazón, sobre todo si estás soltero. Además, te relacionarás de una manera mucho más espontánea con tus hijos y con las personas que amas. Ya no seguirás reglas rígidas o estereotipos. Escorpio: Te alejarás de personas que te hostigan y solo dejarás entrar a tu círculo íntimo a aquel que lo merezca. Existe la oportunidad de que realices reformas en el hogar o celebres un evento familiar importante. Contarás con la colaboración de tus seres queridos. Sagitario: Buscarás la independencia en todas tus relaciones y te atreverás a decir lo que piensas sin importarte qué opinan los demás. Pero ten cuidado porque en tu ambiente de trabajo tus comentarios podrían provocar discordia. No pierdas el tiempo en discusiones inútiles. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio:Aparecerán nuevas oportunidades para mejorar tu economía. En cuestiones de dinero deberás estar bien informado para pasar a la acción en el momento indicado y hacer un impacto en el mercado. Pero no vayas a hacer gastos exorbitantes porque luego te arrepentirás. Acuario: Comenzarás a escribir un nuevo capítulo y darás inicio a importantes proyectos. Tendrás visiones que te guiarán por el camino correcto, así que no permitas que tus familiares se entrometan en tus decisiones. Mantente en forma física y mentalmente. Piscis: Si les prestas oídos a personas cizañeras sus palabras contaminaran tu mente. En cambio, te invito a que percibas la energía de la solidaridad y que ayudes a los más necesitados. Además, te aviso que tus facultades psíquicas se despertarán y tus sueños te traerán grandes revelaciones.

