El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de febrero ¡Feliz Día de San Valentín! Aquí está tu horóscopo para el día de la amor y la amistad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 14 DE FEBRERO ¡Feliz martes, mi gente linda! Les cuento que hoy celebramos el día de San Valentín, que es un santo muy poderoso para interceder en todos los asuntos amorosos y para atraer a nuestra alma gemela. Paralelamente, el panorama astral será muy auspicioso, ya que la Luna y Júpiter estarán enlazados en un triángulo de fuego que nos llenará de confianza, alegría y optimismo. Por si esto fuera poco, la unión de Venus y Neptuno nos recuerda que el verdadero amor es como una pócima mágica que une nuestras almas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "A TRAVÉS DEL AMOR TRASPASO TODAS LAS BARRERAS" Si hoy, 14 de febrero estás de cumpleaños… Durante este ciclo es posible que te mudes a una casa más grande o a un barrio donde tengas mayores posibilidades. Harás nuevas amistades y desarrollarás proyectos de la mano de otras personas. Tus palabras resultarán muy estimulantes para los que te rodean. La Copa de la Suerte: 20, 26, 35, 59, 72, 87 Aries: Te verás favorecido por los tránsitos planetarios y una cuota extra de buena suerte te llevará a estar en el momento justo, en el lugar preciso y con la gente indicada. Las mejores oportunidades surgirán en otras regiones o vendrán de la mano de personas extranjeras. Tauro: Recibirás dinero inesperado, cobrarás una herencia o dividirás bienes con un socio o pareja. El secreto del éxito en tus negocios estará en que seas astuto y te dejes guiar por el instinto. No delates tus intenciones ocultas, ni reacciones de antemano. Géminis: Los tránsitos planetarios alientan el intercambio, la vida social y las actividades en conjunto. Además, correrán aires favorables para las reconciliaciones, así que aprovecha para dejar viejas enemistades atrás y estar en paz con todas las personas. ¡Tienes mucho que compartir! Cáncer: Tu vitalidad irá en aumento y lograrás realizar con alegría las tareas y actividades que habías dejado pendientes. Decídete a ordenar tus cajones y despréndete de los objetos, papeles y artículos que estén vencidos y fuera de circulación. Leo: Con la Luna en un signo afín, el romance florecerá y te sentirás libre para mostrar tus sentimientos y tu pasión por la vida. También será un buen momento para la recreación y los deportes. Tu actitud alegre y generosa será la clave de tu buena suerte. Virgo:Todo tu foco estará puesto en tu hogar y tu familia jugará un papel muy importante. Será un momento ideal para renovar los ambientes o hacer una nueva decoración. Para evitar roces en la convivencia respeta el espacio de los demás, así como te gusta que respeten el tuyo. Libra: Se resolverán favorablemente algunos trámites y gestiones que iniciaste días atrás. Además, será un buen momento para ponerte de acuerdo con tus hermanos, primos y compañeros de estudio. Serás un as en la comunicación y tu espada será la palabra. Escorpio: Generarás un mayor volumen de ingresos a través de un nuevo oficio o de una mejora salarial. Tomarás decisiones para desarrollar tu economía y harás algunas inversiones para vivir con mayor confort. No sientas culpa si tienes que gastar más de lo previsto. Niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: La Luna en tu signo hará que vayas adquiriendo confianza en ti y que te sientas listo para lanzar tu flecha. Llegó el momento de ponerte en movimiento y salir a buscar lo que quieres y necesitas. Sabrás guiar y aconsejar a todo aquel que se te acerque. Capricornio: Es tiempo de hacer una pausa para despejarte y para conectarte con aspectos más esenciales. No busques afuera. Dentro de ti hay un templo en donde habitan todas las respuestas. Tu ángel de la guarda estará velando por ti y brindándote protección. Acuario: Los astros te impulsarán a ir a fiestas o a eventos culturales donde conocerás gente muy simpática y divertida. Renovarás tus amistades y funcionarás muy bien en grupo, así que aprovecha para rodearte de personas que compartan tus ideas y una visión más abierta del mundo. Piscis: Ahora se cumplirá una meta o propósito por el cual has estado trabajando y ganarás un reconocimiento positivo por parte de los demás. Tu simpatía beneficiará tu reputación, así que, aunque te sientas exigido, mantén el espíritu en alto. Tu nivel se elevará.

