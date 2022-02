El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de febrero ¡Reactiva el romance en tu vida! Mira la mejor manera de hacerlo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 14 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Hoy es el día de San Valentín y por eso le diré a cada signo lo que tiene que hacer para reactivar el romance en su vida. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries:Si estás acompañado, un gesto romántico como una cena a la luz de las velas te ayudará a despertar el interés dormido. Si te encuentras soltero y deseas conocer a alguien especial será una buena idea que mejores el look. Ponte prendas más elegantes y seductoras. Tauro:A la hora de seducir al ser que es el dueño de tus desvelos te conviene avanzar gradualmente y jugar con la intriga. Si estás en pareja mirarlo de una manera especialmente sugerente y aromatizar el ambiente con una fragancia del lejano oriente ¡no fallará! Géminis:Si estás necesitando reavivar el romance en tu relación será buena idea que te interiorices un poco más sobre las pasiones de la persona que está contigo. Si estás soltero podrías conocer a tu nuevo amor en un viaje o aprendiendo un nuevo idioma. Cáncer:Tienes tendencia a fijarte en seres distantes y un poco solitarios. En tu caso no tienes que recurrir a ningún artificio, pero evita caer en reproches o demandas. En cambio, muéstrale que estarás en las buenas y en las malas ¡caerá rendido a tus pies! Leo:Si quieres que vuelva el romance a tu relación te recomiendo que evites caer en la rutina o la monotonía. Si estás soltero, reactiva tu vida social porque es dentro de tu círculo de amistades donde hallarás nuevamente el amor. Muestra tu cara más moderna. Virgo:Si andas solo y te quieres enamorar será buena idea que visites un lugar de mar ya que ese es el escenario perfecto. Si estás en pareja y quieres reavivar el romance te sugiero que recurras a la música porque te ayudará a crear un clima mágico. Libra:Si estás necesitando encender el romance en tu relación te sugiero que propongas un nuevo proyecto en común que represente un desafío. Si estás soltero podrías encontrar a la persona perfecta para ti en el gimnasio o practicando un deporte de aventura. Escorpio:Un regalo sugerente como podría ser un perfume, una bata sexy o una ropa interior estimulará el romanticismo en tu relación. Si estás soltero empieza a comer cosas ricas, úntate en cremas y visita lugares amenos para generar endorfinas. Tu alma gemela te olfateara. Sagitario:La frase provocativa en el momento justo y un gesto de compañerismo son las fórmulas que te ayudarán a reactivar el romanticismo en tu pareja. Si estás soltero conocerás a tu amor en la calle o en una aplicación de citas. La flexibilidad será tu mejor aliada. Capricornio:Si necesitas que nuevamente fluya el romanticismo en tu relación recordar ciertas experiencias del pasado reactivará las emociones y profundizará los lazos de unión. Si estás soltero te sugiero que vayas a cenar a un lugar donde preparen manjares regionales. Acuario:Si halagas a tu pareja y le recuerdas lo especial que es para ti ya verás cómo se encienden los motores. Si estás soltero, podrías encontrar al amor en un lugar de juegos, un show o en un sitio que suelan frecuentar las celebridades. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Los pequeños detalles y los gestos atentos te ayudarán a reactivar poco a poco la dinámica del romanticismo en tu vida. Si estás soltero, te recomiendo que estés más atento en tu lugar de trabajo porque allí donde encontrarás a tu verdadero amor. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 19, 23, 58, 76, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

