El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de enero Asegúrate de tener en todo momento una actitud políticamente correcta. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 14 DE ENERO ¡Saludos en este sábado, mi gente bella! Les cuento que hoy la Luna estará menguando en el signo de Libra, así que la capacidad de cooperación y la tolerancia serán los ingredientes claves para que reine la armonía en tu vida. Asegúrate de tener en todo momento una actitud "políticamente correcta", de guiarte por los buenos usos y costumbres, y de seguir las reglas del protocolo. Las relaciones sociales que hagas te ayudarán a escalar posiciones. Conviértete en aliado de las personas que admiras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ATRAIGO LA GENTE CORRECTA". Si hoy, 14 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo alcanzarás un lugar destacado en la sociedad, pero antes te tocará hacerte respetar. Si tu ingreso de dinero está ligado al arte, la moda o la estética prepárate para un período de grandes cosechas. Llegarán las recompensas a tus esfuerzos. La Copa de la Suerte: 2, 24, 51, 67, 73, 83 Aries: Ahora harás un balance y una revisión de tus relaciones amorosas y sociales. Será un momento propicio para unirte con otras personas con fines artísticos, creativos o culturales. Tu vida cobrará nuevos significados y disfrutarás plenamente de la compañía de los demás. Tauro: Es un momento ideal para ocuparte de tu salud y para incorporar hábitos que te ayuden a encontrar un mayor equilibrio corporal. ¿Ya pensaste en tratar tus malestares crónicos con técnicas alternativas? Investiga más acerca del reiki, la reflexología y los masajes terapéuticos. Géminis: Estarás buscando un poco de seducción, aunque no te será fácil demostrar tus sentimientos. Si quieres vivir un romance exprés te sugiero que busques personas de signos de aire como tú porque con ellos te sentirás más libre y dejarás atrás los prejuicios y temores. Cáncer: Es un momento ideal para embellecer tu hogar y decorarlo. Si celebras una reunión lúcete como anfitrión, pero no invites a nadie por compromiso. Refuerza los lazos familiares y solo rodéate de las personas que te quieren de verdad. Leo: Las otras personas serán como un espejo que te devolverá todas tus imperfecciones y virtudes. Evita ofenderte, ponerte a la defensiva o mostrarte muy crítico, especialmente con aquellos más cercanos a ti. El diálogo será fundamental para evitar malentendidos. Virgo: Antes de darte gustos lujosos o incurrir en ostentaciones considera que tienes que llegar a fin de mes. Recuerda que para ser un buen administrador hay que mantener el balance entre las entradas y salidas. El ahorro será importante para sanear tu economía. Libra: Estarás con ganas de potenciar tus encantos y por eso te dedicarás a mejorar tu imagen personal. Tu energía atraerá a personas positivas que te ayudarán a florecer. Trabaja para mejorar tu autoestima y aprende a ponerle límites a las exigencias familiares. Escorpio: Estás concluyendo un ciclo lunar y eso te coloca en un estado de mayor vulnerabilidad por lo que sería aconsejable que te mantengas al margen del ruido y de las aglomeraciones. Una actitud de introspectiva te ayudará a encontrar el equilibrio interior. Sagitario: Se activará mucho tu vida social y serás muy requerido por tus amigos. Conocerás a gente culta y distinguida que te hará sentir integrado. Será un momento para priorizar el bienestar del conjunto y dejar de lado las mezquindades personales. Capricornio: Si quieres triunfar tendrás que suavizar tu carácter y tratar mejor a tus colegas porque muchas veces eres demasiado áspero. Aprende a ejercer el arte de la diplomacia y las relaciones públicas. También te sugiero que intentes delegar responsabilidades a otras personas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Algunos fantasmas podrían acecharte por eso será importante que te sintonices con las energías positivas que hay en el universo y que no mires atrás. Te llegará un gran crecimiento en todos los órdenes siempre y cuando te animes a desplegar tus alas. Piscis: Estarás muy activo en el plano sexual y cuando te encuentres entre las sábanas buscarás mayor libertad. Vivirás momentos de alto voltaje erótico. Pero no ventiles tus intimidades a gente que apenas conoces, ni te expongas a la censura de los demás.

