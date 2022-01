El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de enero ¡Cuidado con tus palabras! Cualquier comentario podría ser mal interpretado. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 14 DE ENERO ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz y bendecido viernes! ¡Llegamos al final de la semana! Les cuento que durante este día la Luna hará aspectos tensos con Marte y Neptuno. Con estas configuraciones nos convendrá tener mucho cuidado con lo que decimos porque cualquier comentario podría ser malinterpretado y provocar discordias o desembocar en peleas. Tampoco tomes al pie de la letra lo que escuches porque las confusiones estarán a la orden del día. Ver una buena película, un documental o una serie atrapante te ayudará a entretenerte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DOY PERMISO PARA DISTRAER LA MENTE". Si hoy, 14 de enero estás de cumpleaños… Tendrás mucha fuerza de voluntad y te animarás a encarar profundas transformaciones. Podrías cambiar de profesión, de lugar de residencia o adoptar un nuevo estilo de vida. Sin embargo, deberás evitar las posiciones tajantes o las conductas autoritarias. La Copa de la Suerte: 20, 30, 46, 62, 71, 88 Aries: Este fin de semana las palabras de alguien cercano te darán fuerzas para salir adelante. Crecerá tu interés por la variedad y hay grandes posibilidades de que realices viajes. Ten cuidado con esas frases que se dicen sin pensar porque podrías desatar la ira de alguien. Tauro: Durante estos días la realidad no coincidirá con tus expectativas en lo que respecta al dinero. Si no cuentas con el apoyo económico que esperabas plantéate en que estás fallando. Tal vez estés confundido y no consideres los riesgos que acarrean tus decisiones. Apela a tu sentido común. Géminis: Volarás alto con tu mente y si estás acompañado sentirás que tu pareja es un aguafiestas e individualista. Si aún estás solo te costará encontrar a alguien que te siga el tren. ¡Despierta géminis! Si continúas fantaseando no descifrarás las verdaderas intenciones de los demás. Cáncer: Los malos entendidos estarán a la orden del día especialmente en el ámbito del trabajo. Si fuiste negligente, hacia ti mismo o hacia los demás, recibirás reproches y tendrás que disculparte. Si has actuado bien ten paciencia que todo se disipará. Leo: Este fin de semana todo lo que te aporte renovación te hará bien y aumentará tu predisposición para conocer gente. Frecuentarás lugares que te darán diversión y variedad. Aprovecha para refrescar tu mente e intercambiar puntos de vista. Virgo: Este fin de semana tendrás mucho trabajo, pero no puedes permitir que las presiones te impidan ver con claridad lo que tienes a tu alrededor. Hay alguien que está intentando engañarte, así que haz uso de tu sentido común y abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Libra: Si alguien te provoca o te hostiga con las palabras es porque tú se lo permites. Si le hablas con firmeza y claridad tendrá que echarse atrás. Este fin de semana defiende tus ideales y conduce tu vida por los senderos que prefieras ¡confía en tu sabiduría interior! Escorpio: ¿Está claro el tema del dinero con tu pareja o tu socio? Despeja cualquier duda y recuerda que mantener cuentas claras conserva las relaciones. Asegúrate de que tus recursos compartidos sean transparentes y, si estás tramitando un divorcio o una sucesión contrata un abogado astuto. Sagitario: Las confluencias planetarias encenderán la llama de la pasión en tus relaciones y aumentarán el mutuo deseo. Estarás más competitivo y esto podría desembocar en discusiones. Evita tomar actitudes provocativas y pendencieras para prevenir distanciamientos. Capricornio: Te costará enfocar tu atención en las tareas y en gran parte se debe a que has acumulado estrés. Baja las revoluciones antes que sea demasiado tarde. Toma baños de hierbas o esencias para liberar la tensión del cuerpo y aléjate del bullicio por un buen rato. Acuario: La pasión en combinación con la fantasía podría conformar un cóctel explosivo. Se acrecientan las posibilidades de vivir romances pasajeros y circunstanciales. Alguien despertará tus emociones y la adrenalina recorrerá tu cuerpo, pero antes de actuar evalúa lo que pondrás en juego. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tu casa estará llena de visitas y habrá murmullo de la mañana a la noche y por momentos podrías sentir que no encuentras un sitio tranquilo donde reponerte de las exigencias del mundo exterior. Trata de verbalizar tus necesidades emocionales.

