El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de diciembre Este es un excelente tiempo para organizar tu rutina diaria personal y de trabajo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de semana! ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Virgo y hará aspectos muy benéficos con Venus y Mercurio, así que será un día excelente para organizarnos y optimizar nuestro funcionamiento cotidiano. Recuerda que un buen método de trabajo, además de hacerte ganar eficacia, puede ayudarte a incrementar tu nivel de productividad. No importa que pieza representes dentro del engranaje o si el papel que te toca cumplir es pequeño ¡desempéñalo correctamente! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER EFICIENTE Y PRODUCTIVO". Si hoy, 14 de diciembre estás de cumpleaños… Eres una persona de fuertes convicciones y certezas, pero este año te darás permiso para tomarte las cosas de una manera más relativa. Aflojarán los fanatismos y eso te permitirá fluir y abrirte a nuevas dimensiones de la realidad. Encontrarás un camino espiritual. La Copa de la Suerte: 15, 25, 44, 72, 87, 94 Aries Las tareas que realizas a diario no pasarán inadvertidas a los ojos de los demás y tus habilidades serán valoradas. El ámbito de trabajo se presentará más ameno e interesante. Una mujer te dará una mano para que puedas salir del anonimato. Tauro El panorama amoroso mejorará notablemente debido a que te llegará una propuesta muy generosa e interesante. La realidad se reconciliará con tu ideal y volverás a sentirte enamorado. Descifrarás la fórmula de la felicidad y hallarás una manera de ponerla en práctica. Géminis Harás un negocio inmobiliario o un pariente te dará una suma de dinero importante. Cada miembro de tu familia cumplirá el rol que le corresponde, así que notarás que mejora la dinámica de la convivencia. Los lasos afectivos se estrecharán, por lo que te sentirás contenido. Cáncer Estarás acompañado por personas con las que compartirás una lista larga de intereses. Cultivar la comunicación tendrá un efecto muy positivo sobre tus relaciones. Analizarás detenidamente las actitudes de los demás y lograrás un mayor grado de entendimiento. Leo Descubrirás que, con el método preciso, dedicación, y persistencia, los frutos crecen. Gracias a tu tenaz esfuerzo lograrás sacar agua de las piedras. Tu nivel de productividad se incrementará y eso te enseñará a valorar tu capacidad de trabajo. Virgo Los astros realzarán tus virtudes, dones y encantos naturales y los volverán más perceptibles. Recibirás propuestas románticas contundentes que no puedes rechazar bajo ningún concepto. Aparecerá en escena alguien que sabrá apreciarte y que hará méritos suficientes para obtener tu amor. Libra Tus familiares y allegados se mostrarán muy comedidos y estarán dispuestos a cubrirte en tus obligaciones domesticas para que puedas tener tu merecido descanso. Cultivar en tu interior el agradecimiento y el amor incondicional te ayudará a curar el alma. Escorpio Te reencontrarás con amigos que últimamente no estabas frecuentando y con gran alegría comprobarás que, a pesar del tiempo y la distancia, la relación se mantiene intacta. Aprovecha el contacto con otras personas para hablar de los temas que más te interesan y escuchar distintas opiniones. Sagitario En el ámbito profesional lograrás un nivel de excelencia admirable y te volverás muy renombrado en tu especialidad. Si eres empleado aprovecha para pedir un ascenso y negociar un aumento de sueldo. Todo el tiempo que inviertas en el trabajo te traerá beneficios palpables. Capricornio Si estás con ganas de hacer un viaje o un paseo a un sitio agradable, saca los pasajes y no lo pienses más. Ponerte el "traje de turista" te permitirá disfrutar cada pequeño momento y mirar la vida desde una perspectiva más interesante. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Te propongo que limpies tu closet interior para desprenderte de miedos, prejuicios e inhibiciones que ya no tienen lugar en tu vida. Si estás atravesando por un divorcio, una sucesión o algún otro trámite engorroso renuncia a las emociones retentivas. Piscis Tu vida de pareja tomará un aspecto mucho más comprometido y un nuevo proyecto en común se volverá cada vez más palpable. Si te encuentras soltero, prepárate porque un amigo te presentará un candidato inmejorable. El amor se te presentará con sello de perdurabilidad.

