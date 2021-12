El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de diciembre Será una buena ocasión para que hagas una lista de las cosas que necesitas y elabores un plan para conseguirlas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 14 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro desde donde hará un trígono con Mercurio y esto será muy productivo para el comercio y nos ayudará a hacer negocios prósperos. Si trabajas en relación de dependencia podrías aprovechar para pedir un aumento porque tus superiores te escucharán y tendrán en cuenta tu solicitud. También será una buena ocasión para que hagas una lista de las cosas que necesitas y elabores un plan para conseguirlas, establece plazos y pautas concretas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RECONOZCO MIS NECESIDADES Y LAS CUBRO". Si hoy, 14 de diciembre estás de cumpleaños… En este ciclo que comienzas tú carácter jocoso y optimista se combinará muy bien con una actitud más conservadora que asumirás a la hora de vincularte. En general elegirás rodearte de personas prácticas que te ayudarán a afianzarte y a obtener mayores logros materiales. La Copa de la Suerte: 7, 18, 39, 56, 81, 97 Aries: Tu billetera te enviará señales de alerta y si pretendes llegar a fin de mes sin sobresaltos tendrás que descubrir una manera de divertirte sin gastar tanto. Este es un momento para sentarte a hacer cuentas y planearte alternativas para generar mayores ingresos. Tauro: Los astros te reclamarán un cambio de actitud y, por momentos, esto te hará sentir un poco presionado. Como buen toro que eres los cambios y las presiones no te agradan, pero ¿crees que hay otra manera de crecer? Despréndete de tu vieja piel. Géminis: Te brindarás al prójimo desinteresadamente y te ocuparás de cubrir algunas carencias de las personas que te rodean. Pero no permitas que nadie se aproveche de tus buenas intenciones, ayuda solamente a quien realmente lo necesita y merezca. Cáncer: Será un buen momento para que desarrolles planes originales y para que retomes algunas ideas que antes te parecían algo locas. Si tus proyectos se sostienen en firmes convicciones, apuesta a ellos, aunque aún no te traigan los beneficios económicos que esperas. Leo: Notarás un incremento de la actividad y asumirás un rol de mayor autoridad en el trabajo. Por momentos puedes sentirte algo presionado, pero también te hallarás más cerca de alcanzar ese objetivo tan esperado. Persevera, es el único secreto. Virgo: La buena fortuna llegará repentinamente a tu vida y sin tocar la puerta, es por eso que debes estar preparado para dar respuestas rápidas y para arriesgarte en pro de tu desarrollo y evolución. Libérate y recuerda que se hace camino al andar. Libra: Las emociones estarán a flor de piel y emanarás una energía que resultará atractiva a las personas que te rodean. Tu actividad sexual crecerá, así como la tentación de experimentar la variedad en el ámbito amoroso. Tendrás la oportunidad de conocerte más a fondo. Escorpio: Sentirás deseos de cambio en el terreno afectivo. Tomar una distancia momentánea puede ayudarte para reevaluar la relación y decidir si esa persona es realmente positiva para ti así que no temas porque todo aquel que te haga feliz seguirá a tu lado. Sagitario: Con frecuencia cometes excesos con la comida y bebida porque te gusta "la buena vida", pero hoy sentirás la necesidad de descansar y de ordenarte para recuperar tus energías. Te recomiendo hacer una dieta purificadora y beber mucho líquido. Capricornio: Le prestarás atención a tu aspecto personal y lucirás más atractivo y sensual para el resto del mundo, y en especial, lograrás cautivar el corazón de esa persona que tanto te interesa. En tu vida renacerá el romance, date permiso para gozar ¡lo mereces! Acuario: Una etapa de tu vida afectiva llegará a su fin y contarás con la determinación necesaria para despedirte de ciertas cuestiones del pasado. Escucha las voces de las mujeres de tu familia y préstale oídos a sus consejos porque te ayudarán en este momento de cierre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: La renovación vendrá de la mano del aprendizaje e incorporar nuevos conocimientos se convertirá en un verdadero placer. Tus comentarios sorprenderán favorablemente a las personas que te rodean. Podrían surgir chispazos de atracción con un compañero de trabajo o de estudio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.