El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de agosto Te traigo el mensaje de los bastos, el palo del tarot que representa autoafirmación y confianza personal, ¡presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES, 14 DE AGOSTO En esta etapa, en el firmamento, el fuego nos guiará con su influencia. Por eso hoy les traigo el mensaje de los bastos, el palo del tarot que representa nuestro camino de autoafirmación y confianza personal, asociado a este elemento en la astrología. ¡Presta atención a la carta que te toca! Aries: ¡Alégrate, mi querido amigo, porque en tu tirada brilla el rey de bastos! Esta carta simboliza dominio, auto realización y poder. Serás un soberano en todos los aspectos de la vida y tendrás en tu mano derecha el cetro mágico para hacer realidad todos tus deseos. Tauro: En tu tirada brilla el cuatro de bastos, anunciando que cosecharás lo sembrado, tanto en lo material como en lo emocional. La felicidad colmará tu círculo afectivo y nuevos proyectos familiares florecerán. Estás sentando las bases de un futuro prometedor para ti y tus seres queridos. Géminis: La carta del tres de bastos ilumina tu camino, invitándote a expandir tus expectativas. Abre bien tus ojos y mente, que interesantes oportunidades vendrán a ti. Rodéate de personas que te inspiren y aviven tu curiosidad. ¡En esta travesía, alcanzarás nuevas alturas con tu valentía y pasión! Cáncer: A ti te sale la Reina de Bastos, esta carta revela que estás en un momento de empoderamiento y autoafirmación. Con una actitud confiada y apasionada, te destacarás en cualquier situación. ¡Confía en tu intuición y déjate llevar por tu brújula interna hacia la felicidad y el éxito! Leo: La carta del As de Bastos te trae un nuevo comienzo lleno de energía y optimismo. Tu intuición estará encendida como una estrella brillante en el cielo, guiándote hacia el éxito. Tus dotes de líder se potenciarán y con tu don para dirigir, serás el timonel de tu destino. Virgo: La carta del 10 de Bastos revela que has superado grandes desafíos y has llevado cargas pesadas en tus hombros. Es hora de soltar ese peso y dar por terminado un ciclo. No te exijas tanto, deja que la brisa cálida acaricie tu alma y te lleve hacia una calma restaurativa. Libra: ¡Te llegó la Sota de Bastos, la chispa de la creatividad! Ahora es tiempo de desplegar tus alas y volar alto sin miedo. En este ciclo, el universo te brindará todas las oportunidades para que explores, experimentes y te expreses con total libertad. Escorpio: ¡Te llegó el 8 de Bastos, la flecha del éxito directo al corazón! Un proyecto importante está a punto de culminar con una explosión de felicidad y logros. ¡No te lo podrás creer lo rápido que todo se materializa! Nada ni nadie podrá detenerte, y sentirás una sensación de bienestar que te reconfortará. Sagitario: ¡Te ha salido el Caballero de Bastos, el jinete de la acción! Prepárate porque es momento de alzar vuelo y aspirar a lo más alto. Tendrás toda la energía necesaria para llevar adelante tus planes y enfrentar nuevos desafíos con valentía. ¡Para ti no hay imposibles! Capricornio: Mi valiente guerrero o guerrera, te ha salido el 7 de Bastos, la carta de la lucha y la determinación. En tu camino habrá desafíos importantes, pero no te preocupes, tienes toda la fuerza y la voluntad necesarias para superarlos. ¡Mantente enérgico, aguerrido y no te rindas ante nada! RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te ha salido el 2 de Bastos, la carta de los emprendimientos y el éxito. ¡Felicidades! Has puesto en marcha proyectos importantes y ahora estás disfrutando de un momento de triunfo. Tus alianzas serán positivas, y tanto con tu pareja como con tu socio, compartirán la misma visión de futuro. Piscis: La carta 9 de Bastos ha aparecido en tu tirada, ¡y vaya que representa tu valentía y esfuerzo! Has estado enfrentando retos con determinación y no te darás por vencido ante las adversidades. Si el camino se pone duro, no bajarás la guardia y seguirás luchando con bravura. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 27, 28, 41, 53, 74, 85 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.