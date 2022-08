El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de agosto ¡Ojo! Que el exceso de romanticismo no te lleve a ser poco realista. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 14 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Neptuno en el signo de Piscis, así que estaremos más sensibles, influenciables y soñadores. Nuestra gran compasión nos llevará a identificarnos fácilmente con los sentimientos ajenos y nos entregaremos a los demás hasta el punto de olvidar nuestros propios intereses o necesidades. Será un buen momento para guiarte por la intuición, pero deberás tener cuidado para que el exceso de romanticismo no te lleve a ser poco realista. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO CON LA VIDA Y CON CADA EXPERIENCIA". Si hoy, 14 de agosto estás de cumpleaños… Durante este ciclo descubrirás nuevas facetas de tu personalidad que aún están latentes o escondidas bajo la superficie. Además, te harán un préstamo o un regalo, no dudes ni un instante en recibir la ayuda que te ofrecen, los ángeles velan por ti ¡no los ahuyentes! La Copa de la Suerte: 27, 31, 55, 60, 82, 95 Aries Tus sentidos más sutiles se agudizarán y esto podría repercutir de una manera confusa en tus estados de ánimo. Si por momentos te sientes un poco conmovido no te contengas, deja que las emociones afloren y sigan su curso natural. Tauro En este día se abrirán los caminos para que logres cumplir uno de tus sueños más anhelados. Descubrirás que puedes compartir tus esperanzas con otras personas y una sensación de unidad envolverá tu corazón. Déjate llevar por tus verdaderas amistades. Géminis Cumplirás una misión importante a nivel social y muchas personas te tomarán como un modelo a seguir. Será una buena ocasión para retribuir los favores recibidos en el pasado y sacrificarte por el bienestar del prójimo. Tu principal ambición será ayudar a los demás. Cáncer Hoy la vida te ofrecerá muchos regalos, tendrás mucho que agradecer. Las oportunidades de crecimiento serán múltiples y deberás estar con tu mente abierta, porque puedes recibir más de una propuesta interesante a la vez. Sigue tu brújula interior para permanecer orientado. Leo Tendrás una energía inmensamente hipnótica, emanarás encanto y no hallarás resistencias a tus deseos. Será un momento favorable para que te encuentres con esa persona que tanto te atrae. En el lecho la química te provocará un estado de ensueño. Virgo Los vínculos te llenarán de inspiración y de ternura. Las otras personas se adaptarán a tus anhelos, pero no caigas en la trampa de intentar dominarlas porque se irán como agua entre las manos. Disfruta tu magnetismo mientras dure, sin abusar de él. Libra Hoy te pondrás al servicio de una persona que atraviesa por un problema de salud. Contribuir al bienestar de los demás te hará sentir útil y te reconfortará espiritualmente. Extiende tu mano para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Escorpio Habrá un clima favorable para que expreses tus talentos y manifiestes tu manera de sentir. Será conveniente que te muestres dócil y afectuoso, porque así conquistarás el corazón del otro y podrás ejercer sin dificultades tu poder. Te envolverá un halo de encanto. Sagitario La Luna transitará el sector de la familia, el pasado y los afectos, así que tal vez estés un poco nostálgico y sientas la necesidad de evocar viejos tiempos. Cada tanto es bueno mirar viejas fotos y escuchar antiguas melodías para recordar nuestros orígenes. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio Más de una persona se acercará buscando tu compañía aunque tú prefieras estar solo. Permite que puedan atravesar esa armadura que llevas puesta y recibe las palabras de cariño de los que te rodean. No tiene sentido vivir como si fueras un ermitaño. Acuario Si estás considerando la posibilidad de hacer inversiones y te faltan los recursos tendrás la opción de pedir dinero prestado, ya que habrá alguien que comprenderá tu situación e intentará ayudarte. Si te conectas con la energía de la abundancia cubrirás todas tus necesidades. Piscis Tu bienestar se esparcirá a tu alrededor y dejarás una estela de bendiciones por donde vayas. Te recomiendo que escuches tu corazón y que le hagas caso en todo lo que te dice porque no te equivocarás. Emanarás una vibración mágica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.