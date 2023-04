El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de abril Hoy cuídate de las frases desafortunadas y de la falta de compañerismo, ¡podrías meterte en problemas o sufrir una decepción! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 14 DE ABRIL Les cuento que la Luna transitará por Acuario y hará una cuadratura con Mercurio, así que cuando estés en situaciones grupales no será tarea fácil encontrar el denominador común ya que habrá cortocircuitos en la comunicación por diferencias de opinión. Además, desde la constelación de los gemelos, Venus hará una cuadratura con Saturno por lo que se incrementará la tendencia a que haya distanciamientos por frases desafortunadas o falta de compañerismo. Podrías sentirte decepcionado respecto a algunas personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ELIJO MIS AMISTADES CRITERIOSAMENTE". Si hoy, 14 de abril estás de cumpleaños… Será importante que estés atento a las señales, ya que se te presentará una oportunidad que te ayudará a evolucionar. Habrá personas que apoyarán tus decisiones y otras que se mostrarán críticas. Recuerda que eres tú el artífice de tu destino y los demás son espectadores. La Copa de la Suerte: 3, 47, 54, 66, 71, 87 Aries: Si quieres prevenir problemas futuros no será conveniente hacer negocios con amigos. Evita contraer deudas, prestar dinero o invertir capital en proyectos que todavía no son los suficientemente sólidos. Vuelca tu energía en actividades que te permitan salir de la monotonía. Tauro: Se despertarán tus deseos de prosperar y estarás dispuesto a esforzarte. Pero será muy importante que busques la colaboración de las personas que te rodean y que las responsabilidades se repartan. Ten cuidado con lo que dices en público ya que tus palabras podrían generar revuelo. Géminis: Si alimentas los fantasmas del miedo, el escepticismo y la duda solo lograrás acabar con tu buena fortuna. Quiero que dejes de mirar hacia atrás y que avances hacia tu porvenir con la frente bien alta. Se abrirá el horizonte para que seas feliz. Cáncer: Este no será un buen momento para que abras las puertas de tu intimidad a desconocidos. Además, de nada sirve escuchar a gente que solo opina porque hablar es gratis. Las respuestas que estás buscando las encontrarás en tu interior. Leo: Si quieres que tus relaciones sean verdaderamente plenas tendrás que aprender a vincularte de una manera más libre y desligarte de estereotipos. No dejes que nadie te diga cómo tiene que ser el perfil de la persona que amas. Virgo:L legó el momento de que te ocupes de tu salud y busques mejorar tu estado físico. Hacer deportes te ayudará tanto a descargar el estrés acumulado y a mejorar tu circulación. Recuerda que, cuanto mejor funcione tu organismo, más elevada será tu calidad de vida. Libra: El ámbito amoroso te costará ser del todo espontáneo, ya que hay secretos que por el momento preferirás no ventilar. Si te encuentras soltero tendrás propuestas que te provocarán más dudas que certezas. Dale un respiro a tu corazoncito, él revelará su verdad a su tiempo. Niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Hoy volverán a tu mente algunas personas del pasado y tomarás conciencia del paso del tiempo. Si sientes un poco de nostalgia no te preocupes porque es normal. No permitas que las opiniones de terceros te afecten. Solo aquellos que conozcan tu historia te comprenderán verdaderamente. Sagitario: Te sugiero que hagas un alto y que por un día no hables de trabajo o que, al menos, reduzcas el espacio que ocupan las obligaciones. Aprovecha para hablar con gente que sea totalmente ajena a tu ámbito cotidiano. ¡Concédete un merecido recreo! Capricornio: En este día los asuntos económicos ocuparán un lugar importante. Te tocará establecer prioridades en relación al dinero y tomar decisiones importantes. Si quieres asegurar tu porvenir, por un tiempo, tendrás que recortar algunos gastos y renunciar a extravagancias. Acuario: Desde el ámbito familiar querrán interferir en tus decisiones, pero debes reafirmar que eres tú quien tiene el control de tu vida. Tampoco permitas que las experiencias pasadas condicionen tu presente. Atrévete a romper los moldes y a buscar tus propias respuestas. Piscis: En este día estarás más vulnerable, así que deberás cuidarte de las vibraciones que andan dando vueltas en el ambiente. Te sugiero que hables sólo lo estrictamente necesario, ya que hasta el comentario más insípido podría afectarte. Dedícate a orar y decreta frases poderosas.

