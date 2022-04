El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de abril Prepara un baño relajante que te ayude a desintoxicar el organismo y limpiar el aura. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 14 DE ABRIL ¡Feliz Jueves Santo mi gente! Les cuento que hoy la Luna transitará por Virgo y hará una oposición con Júpiter y Neptuno en Piscis. Esta configuración será favorable para que te informes sobre las medicinas alternativas, tomes consciencia de cómo impactan las emociones en tu salud y para que realices una purificación. Toma baños con hierbas que sirven para relajarse, desintoxicar el organismo y limpiar el aura. Además, te sugiero que te conectes con la energía de Dhanwantari que es una deidad hindú muy benéfica en cuestiones de salud. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI ALMA SE ENCUENTRA ALOJADA EN UN CUERPO SANO". Si hoy, 14 de abril estás de cumpleaños… Te relacionarás con personas serenas que sumarán un plus de armonía en tu vida. Si estás en pareja te diría que vayas programando algunos viajes románticos. Si te encuentras soltero prepárate porque el amor se presentará de una manera muy casual y espontánea. La Copa de la Suerte: 25, 42, 63, 75, 85, 97 Aries:Dhanwantari te dice que evites comer alimentos picantes y que disminuyas el consumo de carne. En el trabajo te recomiendo que te muestres más servicial y que te pongas al día con las tareas atrasadas. Cuídate de las personas calumniadoras. Géminis:Los cambios en los asuntos del trabajo pueden alterar el funcionamiento de tu hogar y modificar tu rutina así que deberás controlar tus nervios. Para calmarte Dhanwantari te recomienda que coloques unas gotas de aceite de manzanilla en tu baño de inmersión. Cáncer:Tendrás un gran estímulo mental y harás un descubrimiento importante. Ejercita tu rapidez y reflejos por medio de lecturas, crucigramas o adivinanzas. Dhanwantari te aconseja que disminuyas la ingesta de dulces y que tomes mucho líquido para evitar constipaciones. Leo:Este será un día muy próspero en el que aumentará tu poder adquisitivo y tu capacidad de ahorro. Es posible que recibas un dinero extra a través de una herencia o un donativo. Dhanwantari te dice que tomes un zumo de naranja cada mañana porque te vendrá muy bien la vitamina C. Virgo:Tomarás decisiones claves para tu futuro en el campo del amor y las relaciones en general. Se presentará la ocasión de hacerte valer y respetar y de establecer tus propias condiciones. Dhanwantari te dice que comiences una terapia para mejorar tus vínculos afectivos. Libra:Te despedirás de viejos esquemas para convertirte en una persona más reflexiva. En el área del trabajo no te tomes tan en serio las críticas ajenas, recuerda que cada obstáculo es una prueba para tu crecimiento espiritual. Dhanwantari te dice que tomes valeriana para prevenir el insomnio. Escorpio:Harás planes con tus hijos o desarrollarás un proyecto personal de gran importancia. Comprobarás que tus anhelos y fantasías pueden concretarse si pones corazón en ello. Dhanwantari te recomienda que tomes jugo de arándanos para mantener sana toda la zona urinaria. Sagitario:Deberás matizar el tiempo que dedicas al trabajo con algunos momentos de relax. El afecto de tus familiares te ayudará a sobrellevar mejor la exigencia. Dhanwantari te dice que evites el consumo de alcohol y que tomes té de boldo para limpiar el hígado. Capricornio:Te espera un cambio de rumbo positivo. Llegará una propuesta de trabajo desde otra región, llevarás adelante una capacitación o solucionarás los problemas legales. Dhanwantari te recomienda que consumas nueces y frutos secos para mantener fuertes tus huesos y articulaciones. Acuario:Pondrás en práctica tus habilidades para los negocios. Si estas barajando la posibilidad de hacer una nueva inversión alégrate porque habrá alguien dispuesto a darte crédito. Dhanwantari te dice que te olvides de la comida chatarra y que ingieras alimentos nutritivos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Buscarás la colaboración de personas prácticas y serviciales. Será momento de embellecerte, de envolverte un halo de seducción y ocúpate de mejorar tu apariencia. Para fomentar tu salud Dhanwantari te recomienda que regularmente pongas tus pies en una tina con agua tibia y sal gruesa.

