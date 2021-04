El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de abril ¡Ojo! Este no es un momento para acumular sino para compartir con los más necesitados. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 14 DE ABRIL ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que este día la Luna transitará por Tauro desde donde hará aspectos muy armónicos con Plutón y con Neptuno. Esto nos permitirá conectar con nuestras necesidades afectivas y darle un valor más profundo a los seres que nos rodean. Será un momento para desprendernos de algunos apegos materiales en beneficio de otras personas menos afortunadas. Este no es un momento para acumular sino para compartir con los más necesitados. Te sentirás como un roble capaz de dar apoyo y sostén. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA COMPASIÓN ENRIQUECE MI VIDA". Si hoy, 14 de abril, estás de cumpleaños… Los afectos de tu vida estarán muy cerquita demostrándote que puedes contar con su apoyo más allá de cualquier cosa. Además, será un momento en el que tendrás un fuerte magnetismo sexual y las personas que te rodean se sentirán muy atraídos por ti. La Copa de la Suerte: 22, 47, 50, 65, 89, 90 Aries Hay confluencias planetarias que indican que estás con un instinto muy agudo para los negocios y que los pasos que hoy estás dando pronto te darán excelentes resultados. Condúcete con cautela y en base a una estrategia previamente elaborada ¡acertarás! Tauro Estarás muy decidido y sacarás coraje desde lo más profundo de tu interior para emprender un nuevo camino. Y no debes tener temor porque los cambios que enfrentes te ayudarán a crecer. Además, un amigo tendrá un gesto muy tierno que te conmoverá. Géminis Hoy tendrás la oportunidad de ver una situación que anteriormente te provoco tensión con ojos renovados. También podrás rescatar las lecciones aprendidas del pasado y perdonarte por las fallas o errores cometidos. Le encontrarás un sentido espiritual a tus experiencias. Cáncer Son momentos muy positivos en lo que concierne a tus vínculos. Esto se debe a que te sientes confiado para dejar fluir las emociones y estás en una buena sintonía con tus amistades más cercanas. Proyectarás un futuro en conjunto. Leo Los astros indican que tienes grandes chances de ascender en el trabajo o de conseguir el puesto de tus sueños. Todo lo que consigas será producto de tu esfuerzo, pero tus superiores sabrán compensar tu dedicación. Si estás buscando empleo has valer tu experiencia acumulada. Virgo Una influencia benéfica cambiará felizmente tu realidad romántica y descubrirás nuevas vías para solucionar los desencuentros con tu pareja. Si te encuentras soltero, podrías conocer a un ser muy magnético de otro país o región ¡atrévete a vivir experiencias diferentes! Libra El área de los negocios se presentará muy activa y harás considerables movimientos de dinero. Si estás negociando el precio de un alquiler o de una hipoteca te convendrá ser exhaustivo y prestar atención a las sutilezas. Tu sexto sentido te ayudará a ganar posicionamiento. Escorpio Hoy tendrás algunas noticias interesantes en el terreno amoroso que te ayudarán a recobrar la pasión y la magia que creías perdida. Tendrás charlas profundas que te permitirán comprender al ser que te acompaña. Si estás en una relación formal aprovecha para incentivar el romanticismo. Sagitario Será un momento oportuno para que pidas un aumento de sueldo. Además, tu vida doméstica cobrará importancia y estarás dispuesto a hacer algunos gastos extras para que tu hogar se vuelva un sitio más ameno. Por ejemplo podrías renovar tu dormitorio. Capricornio En el terreno sentimental te hará bien ceder. Recuerda que las posturas demasiado intransigentes impiden que las cosas fluyan. Es tiempo de que te quites la coraza que llevas puesta y que recibas las ondas positivas de los que te aman. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Los astros te llevarán demostrar tus sentimientos sin tantas evasivas ni resistencias. Tendrás la necesidad de estrechar los lazos de unión con tus familiares o allegados. Podría ser buena idea sellar tu compromiso afectivo a través de un regalo, un mimo o algún otro gesto generoso. Piscis Vivirás un buen momento junto un amigo cercano. Con tus gestos, tu tono de voz y las palabras justas sabrás como conmover y tocar el corazón de los que te rodean. Aprovecha porque se dará la ocasión para que hables de tus temas más íntimos.

