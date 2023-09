El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de septiembre Recuerda que Mercurio sigue retrógrado en Virgo: Si andas buscando un nuevo empleo, revísalo con lupa ¡también cuidado con los asuntos médicos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMBRE Les cuento que la Luna estará por la constelación de Virgo y se encontrará con Mercurio en su fase retrógrada. Este combo cósmico te invita a introducirte en asuntos relacionados con la salud, el trabajo y el día a día. Si andas buscando un nuevo empleo, revísalo con lupa, y lo mismo si te toca lidiar con temas médicos. Aprovecha para darle atención a cada detalle y escucha varias voces antes de tomar decisiones. Recuerda que el camino más sabroso es el que se hace con calma y reflexión. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EXPLORO AL DETALLE CADA UNA DE MIS OPCIONES". Si hoy, 13 septiembre, estás de cumpleaños… Tienes una naturaleza práctica y realista, pero en este período descubrirás la sensación de tener alas. Te liberarás de numerosas preocupaciones insignificantes y dirigirás tu energía hacia proyectos que te renovarán por completo. Cada cambio que implementes será en beneficio propio. La Copa de la Suerte: 2, 7, 40, 59, 80, 98 Aries: Es posible que los temas legales te saquen de quicio, así que, aunque la paciencia no sea tu punto fuerte, sería sabio que la desarrolles. Asegúrate de poner en orden los papeles, archivos y asuntos pendientes, ya que a medida que lo hagas, tu mente se aclarará. Tauro: Una invitación vinculada a un viaje, una propuesta entretenida o un piropo te halagará. Supera tus juicios internos y atrévete a interactuar con quienes tienen perspectivas distintas. Sin embargo, si no estás seguro de tus sentimientos, evita expresar cosas comprometedoras por ahora. Géminis: La vuelta retrógrada de Mercurio, que es tu planeta guía, podría causarte algún problemilla en la comunicación con tu gente cercana. Si tienes en mente cerrar un negocio de bienes raíces, asegúrate de leer minuciosamente los detalles del trato. Cáncer: Este será un momento favorable para acumular información que te será útil en el futuro. Cuando te expreses, será importante que elijas tus palabras con precisión y prestes atención a los demás sin prejuicios. Es posible que un proceso burocrático o una mudanza experimenten algún retraso. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Leo Es posible que ciertas cuestiones financieras que parecían seguras enfrenten obstáculos y retrasos. Por ello, sería prudente aguardar antes de realizar operaciones significativas de compra o venta. Te recomiendo explorar opciones para propiciar tu crecimiento económico. Virgo: La marcha atrás de Mercurio en tu signo te llevará a estar más introvertido de lo normal. Un autoexamen minucioso te permitirá identificar ciertas áreas para mejorar en tu personalidad. Antes de iniciar un nuevo proyecto, asegúrate de tener todas las herramientas adecuadas a tu disposición. Libra: Los demás percibirán tu silencio, sin embargo, estarás en un diálogo interno contigo mismo. Reflexionarás sobre conversaciones pasadas mientras aclaras los malentendidos. Para solucionar estos problemas, será importante que seas sincero contigo mismo. Escorpio: Sentirás el deseo de trabajar en equipo. Sin embargo, las relaciones no serán fluidas desde el principio y tendrás que suavizar ciertas diferencias con varios de ellos. También existe la posibilidad de encontrarte con un amigo del pasado que no ves hace tiempo. Sagitario: En el ámbito laboral, podrían darse cambios de sección o movimientos internos. Vas a tener que reconsiderar tus objetivos profesionales para aumentar tu rendimiento. Es posible que ajustes tu enfoque de trabajo o aumenten tus aspiraciones. Capricornio: Si tienes un viaje próximo, asegúrate de revisar con cuidado tus documentos, ya que podrían aparecer obstáculos o problemas de última hora. Por otro lado, si tienes temas legales o trámites de inmigración pendientes, pon toda tu paciencia y dedicación en resolverlos. Acuario: Tu intuición para los negocios va a crecer y vas a desarrollar estrategias que te reportarán beneficios en el mediano plazo. Si estás en medio de un proceso de separación de bienes o tramitando una herencia, es posible que te enfrentes a obstáculos y retrasos. Sé paciente. Piscis: Por más que anheles la respuesta de alguien, tendrás que esperar el momento adecuado. Pensarás mucho sobre la conexión con tu pareja en términos de complicidad. Si estás soltero prepárate porque sentirás una atracción renovada hacia alguien inesperado.

