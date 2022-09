El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de septiembre Aprecia todo lo que percibas a través de tus cinco sentidos, usa un perfume que te resulte sensual y consume alimentos naturales. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz martes, mi gente linda! Les cuento que hoy la Luna transitará por Tauro, así que tendrás un mayor registro de tus necesidades materiales y fisiológicas. Aprecia todo lo que percibas a través de tus cinco sentidos porque de esa forma obtendrás más placer. Ingiere alimentos elaborados a base de buenas materias primas, duerme en un colchón cómodo y ponte un perfume que te resulte sensual. En cuanto a lo económico te irá bien siempre que explotes tus talentos ¡quiero que te valores cada día más! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRECIO Y DISFRUTO DE TODO LO QUE ME DA LA VIDA". Si hoy, 13 de septiembre estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo de tu vida desarrollarás mayor confianza. Será un período propicio para ampliar la mente y para incorporar nuevos conocimientos. Si te proponen un viaje de negocios, un trabajo o una beca en el extranjero acéptalo, será muy favorable para ti. La Copa de la Suerte: 9, 30, 47, 67, 82, 98 Aries: Los astros harán que te concentres en tus propias necesidades y en el modo Aries:Los astros harán que te concentres en tus propias necesidades y en el modo de satisfacerlas. Además, tu nivel de productividad será muy bueno y tus negocios contarán con una herramienta muy poderosa para concretarse: tu sentido común. Tauro: Has estado tan ocupado haciendo cosas por los demás, que ahora solo debes concentrarte en lo tuyo. Ponte en primer lugar y bríndate esas gratificaciones que tanto mereces. Estarás muy bien predispuesto para disfrutar de los placeres simples de la vida, como la buena comida y bebida. Géminis: Los astros te dicen que no te limites a los deseos materiales porque tienes mucho que explorar en otros planos. Ahora será necesario que te aquietes, te serenes y te desprendas de todo aquello que te amarra. Si te conectas con tu interior hallarás paz. Cáncer: Será el momento adecuado para trazar planes hacia el futuro. Pero asegúrate de involucrarte en nuevos proyectos porque crees en ellos y no por inercia. Ahora te vendrá bien pasar más tiempo con tus amigos cercanos o con personas que compartan tus ideales. Leo: Te convendrá terminar todo lo pendiente y no dejar nada a medio hacer. Hazte cargo de las tareas que sabes como cumplir y para las que estás preparado porque así lograrás alto rendimiento. Tus esfuerzos y tus méritos no pasarán inadvertidos. Virgo: Un alto nivel de confianza en tus propias creencias te ayudará a hacerte valer y avanzar en la vida. Además, estarás con todo a favor para tomarte unas vacaciones. Encontrarás el bienestar alejándote de la ciudad y conectándote con la naturaleza. Libra: Cuando estés a solas con tu pareja o amante asegúrate de que el ambiente sea confortable. En lecho busca acortar las distancias con caricias y gestos de ternura y luego disfrutarás plenamente de la unión de los cuerpos y obtendrás un placer supremo. Escorpio: Son días positivos para llegar a acuerdos o negociaciones y para realizar un contrato comercial. El panorama de tu pareja mejorará si te relajas y aceptas al otro tal cual es. Si estás solo podría surgir una relación con alguien solvente que te ayudará a progresar. Sagitario: Asegúrate de hacer una revisión de tu salud, bienestar y niveles de energía. Ocúpate de mejorar tus hábitos alimenticios y presta mucha atención a lo que comes, porque son probables los problemas digestivos. Es tiempo de cuidarte. Capricornio: Será un momento inmejorable si te dedicas al canto, al baile y a la pintura porque toda experiencia creativa dará sus frutos. También tendrás una propuesta romántica sumamente sólida. Mirando el interior del ser que amas descubrirás un corazón leal. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tu bienestar emocional ahora dependerá de la seguridad material. Pensarás en cómo aumentar tus ingresos para mejorar tu calidad de vida. Es probable que compres un objeto de decoración o artefacto para que tu casa se vuelva un sitio más confortable. Piscis: A medida que avance el día tu concentración irá mejorando. No permitas que las conversaciones giren hacia temas que no tienen relevancia. Si tienes que mantener una entrevista, intenta hablar lo justo y necesario, será mejor ir directamente al grano.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.