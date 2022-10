El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de octubre Si tienes que ponerte de acuerdo con alguien o comunicar algo importante aprovecha porque habrá una atmósfera de apertura. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 13 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día la Luna transitará por Géminis y hará un perfecto trígono con Mercurio, así que estaremos muy dispuestos tanto para hablar como para escuchar. Sabremos decir esa palabra amable, en el momento indicado y acompañarla con el gesto acorde. Si tienes que ponerte de acuerdo con alguien o comunicar algo importante aprovecha porque habrá una atmósfera de apertura. Y si te invitan a alguna reunión ponte a conversar con todas las personas presentes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRENDO A DESPLEGAR EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN". Si hoy, 13 de octubre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar tu buena energía atraerá abundancia a tu vida así que sintoniza tu mente en positivo. Las escuelas, institutos y academias de aprendizaje serán los ámbitos ideales para que conozcas gente afín. Estará más expansivo y necesitarás moverte con mayor libertad. La Copa de la Suerte: 6, 12, 36, 57, 87, 91 Aries: Este será un buen día para moverte, hacer viajecitos o excursiones y para pasar el tiempo con alguien que te divierta. Tu medio ambiente funcionará como una fuente permanente de estímulos, así que abre tu mente a las ideas que te brindan tus pares. Tauro: Si te dedicas a las ventas, asesoramiento o consultoría se multiplicará la actividad y obtendrás nuevas vías ingresos. También será un momento ideal para organizar cuentas y planes de pago, así que aprovecha la capacidad natural de tu signo para la administración. Géminis: Con la Luna en tu signo estarás más inquieto de lo habitual y sentirás deseos de expresar tus opiniones a cada momento. Harás pequeños traslados, estudiarás o hablarás en público. Aprovecha para impulsar emprendimientos que estén vinculados con tus intereses principales. Cáncer: Te llegará un mensaje que esconderá significados ocultos. Cuida tu lengua porque se te pueden escapar informaciones que perjudiquen a alguien. Mi sugerencia es que aprendas a comunicarte de una manera más sutil sin necesidad de que haya palabras de por medio. Leo: Las circunstancias serán propicias para organizar proyectos grupales, pero deberás estar dispuesto a escuchar diferentes opiniones ya que funcionar en equipo te enriquecerá. Comienza alguna actividad que te saque de la rutina y en la que puedas conocer gente nueva. Virgo: Habrá mayor interacción y movimiento en tu ámbito profesional. ¿Quieres cambiar de área de trabajo o de puesto? Entonces comienza las gestiones necesarias para concretarlo. Será un momento propicio para asistir a eventos sociales y para hacer contactos que te sirvan profesionalmente. Libra: Será un momento favorable para relacionarte con personas extranjeras o de un ambiente estudiantil. Además, sentirás el anhelo de ampliar tus conocimientos e interiorizarte acerca de diferentes culturas y formas de vida. Te plantearás la posibilidad de aprender otras lenguas. Escorpio: Llegó el momento de hacer los cambios que precisas con el fin de que tu vida sea más llevadera e interesante. Por otro lado, contarás con un instinto especial para los negocios que te ayudará a detectar las oportunidades y a manejarte con astucia. Sagitario: Recurre al diálogo y al intercambio de opiniones para lograr mayor fluidez en tu relación de pareja. Todo será mejor si pones en palabras muchas de tus inquietudes. Si estás soltero conecta tus radares porque aparecen muchas oportunidades románticas. Capricornio: En lo que respecta al trabajo todo indica que tendrás nuevas e interesantes propuestas. Esmérate y realiza tus actividades diarias con dedicación para mejorar tus chances. Tu actitud proactiva será la llave para convencer a los demás de la eficacia de tus productos e ideas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tendrás ganas de pasarla bien y divertirte, y hasta te sentirás tentado a probar suerte en el juego. En lo amoroso sentirás curiosidad por experimentar sensaciones variadas, así que si estás en pareja tendrás que contenerte para no caer en "tentaciones". Piscis: Planifica las tareas del hogar y busca ayuda si la precisas porque te sentirás más contenido si estás acompañado. Y si extrañas a un ser querido esta será una buena ocasión para reestablecer contacto a través de un mensaje, un llamado o una visita.

