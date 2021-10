El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de octubre ¡Cuidado! No te conviene tomar una actitud demasiado permisiva. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE ¡Feliz miércoles, mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna hará cuadratura al Sol y una conjunción con Plutón, por eso en el plano emocional tendremos la necesidad de mantener el control y probablemente nos cueste abrirnos hacia el otro y mostrarnos transparentes. No sería conveniente que tomes una actitud demasiado condescendiente o permisiva, pero tampoco censures a los que te rodean o te comportes de una forma severa. Busca un punto de equilibrio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME RESPETO A MI MISMO TODO EL TIEMPO". Si hoy, 13 octubre, estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás más exigente contigo mismo y te esforzarás mucho para lograr tus objetivos. Enfrentarás desafíos que te demandarán voluntad y energía. En los asuntos familiares te tocará tomar el toro por las astas y asumir una postura de mayor autoridad. La Copa de la Suerte: 4, 10, 35, 47, 78, 81 Aries: Será un día de intensa actividad y a nivel de trabajo podrían surgir conflictos. Se pueden presentar también choques con alguien poderoso e influyente por lo que es recomendable que actúes con la cabeza en frío porque es mucho lo que está en juego. Tauro: Te encontrarás con una persona experimentada que te ayudará a profundizar y a enfocar tu pensamiento. Hoy te toca comprometerte a fondo con tus ideales y con tus principios éticos. Tengo fe en que redoblarás la apuesta y llegarás lejos. Géminis: Hoy será un día intenso especialmente en lo que respecta al dinero porque llevarás adelante operaciones comerciales que te demandarán concentración y mucha inteligencia. Debes estar preparado para mantener el control en los momentos de mayor presión. Cáncer: Por momentos podrías sentir que tu pareja es muy dominante, que se vuelve intransigente o que oculta sus verdaderas intenciones, pero apuéstale al diálogo comprensivo. Si estás soltero, te sentirás cautivado por una personalidad magnética que renovará tus emociones. Leo: Contarás con una enorme fuerza de voluntad para revertir cualquier problema de salud que te esté afectando y se dará la oportunidad para que abandones hábitos nocivos, así que busca una manera más sana y constructiva de lidiar con las presiones cotidianas. Virgo: Últimamente estás mostrando las garras y esta actitud te ayudará a mantener lejos la gente conflictiva. Sin embargo, cuídate de no mostrar una imagen demasiado sombría. Exalta tus atractivos para atraer nuevos admiradores y para que no se apague tu luz. Libra: Tus familiares reclamarán tu presencia y esperarán que les brindes tiempo y atenciones exclusivas. No es aconsejable llevar amigos a casa ya que tus invitados podrían sentirte un tanto cohibidos o intimidados. Mejor no mezcles el agua y el aceite. Escorpio: Tanto a la hora estudiar, escuchar una noticia o conversar con alguien trata de mirar la otra cara de la realidad, porque no es aconsejable quedarse con una impresión superficial. Trata de ir más allá y de escarbar un poco antes de formar tu opinión. Sagitario: La Luna se asociará a Plutón en el sector del dinero y esto despertará tu instinto de supervivencia y sacará a la luz tus ambiciones ocultas. Lucharás a capa y espada por mejorar tu situación, pero recuerda mantener siempre una línea de conducta. Capricornio: Tomarás decisiones trascendentes que marcarán un antes y un después en tu vida. No desperdicies tiempo y energía intentando controlar a otros. Además, tendrás la oportunidad de poner luz sobre los aspectos más oscuros de tu personalidad y resurgir de las cenizas como el ave fénix. Acuario: Los tránsitos planetarios podrían disminuir tu nivel de energía asique debes preservarte. No caigas en la tentación de ventilar secretos ya que todo lo que digas puede ser usado en tu contra, rodéate de personas que te que te guarden total lealtad ¡cuídate las espaldas! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu vida social se incrementará y sentirás deseos de retomar el vínculo con amigos que no ves hace mucho tiempo. Esta es una buena ocasión para hacer auto crítica y modificar las actitudes que te alejaron de esas personas que tanto estimas.

