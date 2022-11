El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de noviembre Si existe alguna rivalidad o conflicto en el ámbito familiar, esta situación se solucionará pronto. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy tendremos aspectos muy armónicos en el cielo y seis planetas en signos de agua, por eso desarrollaremos nuestra intuición y poderes psíquicos. Te conectarás con tus seres queridos más allá de las limitaciones materiales. Si existía alguna rivalidad o conflicto en el ámbito familiar esta se solucionará, ya que todas las partes estarán dispuestas a ceder. Te darás cuenta de que la compasión y el perdón son claves para la plenitud afectiva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MUNDO EMOCIONAL SANA". Si hoy, 13 de noviembre estás de cumpleaños… Considerarás la opción de irte a otra región o radicarte en el extranjero. Alguien que amas estará dispuesto a acompañarte en un proyecto personal de gran envergadura. Lograrás que las personas que te rodean te confiesen sus secretos e intenciones ocultas. Usa tu poder para bien. La Copa de la Suerte: 11, 20, 33, 51, 76, 94 Aries: Por el momento dejarás de lado algunos proyectos personales para ocuparte de tus familiares. Será una buena ocasión para demostrar tu afecto incondicional a tus seres queridos y para ayudarlos a superar las situaciones críticas. Ocuparte de tu círculo íntimo restaurará tu alma. Tauro: Los sentimientos de soledad quedarán desterrados y disfrutarás de la compañía de personas afectuosas. Quiero que vivas los pequeños desafíos sin tensión y que predomine en ti un espíritu de picardía. Encontrarás alguien confiable para charlar e intercambiar confidencias. Géminis: Las finanzas captarán tu atención ya que recibirás propuestas económicas interesantes. Tu instinto de negociador estará a flor de piel y harás acuerdos convenientes para tu bolsillo. Comparte tu prosperidad solo con aquellas personas que dan y no quitan. Cáncer: Se darán las condiciones ideales para que inicies nuevos emprendimientos personales y recorras nuevos caminos. La oportunidad de ampliar tu campo de acción y transformar tu vida estará presente mediante oportunidades y ofertas. Pensarás en viajar, estudiar o radicarte en otro país. Leo: Será una buena ocasión para que te retires y te conectes con tus necesidades más profundas. Quiero que utilices tu intuición como guía para tu vida y que le prestes atención a las pequeñas señales. Tus poderes extra sensoriales estarán a flor de piel. Virgo: Tendrás la oportunidad de olvidarte por un rato de las preocupaciones, alejarte de la rutina y reciclar las energías para asomar tu mirada a otras realidades. Reúnete con tus amigos, asiste a conciertos, al teatro o a eventos sociales donde puedas distraerte y pasarla bien. Libra: Te tomarás los compromisos, las responsabilidades y las obligaciones a pecho y ni en tu tiempo libre perderás de vista tus objetivos. Si tienes que tomar una determinación importante pídeles consejo a tus padres o a una persona de mayor experiencia. Escorpio: Comenzarás a percibir la vida desde un punto de vista más espiritual y derribarás las barreras de la desconfianza. Una energía mágica te llevará a estar en el momento preciso y el lugar indicado para que aprendas a creer en los milagros. Sagitario: Tu sexto sentido estará a flor de piel y tu elevada intuición hará que percibas lo que los demás desean esconder u ocultar. Se develará un antiguo secreto familiar. Una vez que puedas comprender el pasado estarás en condiciones de perdonar y liberarte de viejos fantasmas. Capricornio: La Luna está transitando en Cáncer, tu signo complementario, y creará un escenario romántico a tu alrededor. Tu pareja te sorprenderá con propuestas insólitas y con gestos diferentes que nutrirán la relación. Si estás soltero prepárate, cupido te flechará. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tu estomago estará más vulnerable, por lo que deberás evitar los alimentos picantes o grasosos. Por otro lado, encontrarás el tratamiento correcto o darás con el profesional indicado para curar otros padecimientos psicosomáticos. Recuerda que lo principal es cuidarte a ti mismo. Piscis: Las estrellas te predisponen a abrir tu corazón y a perdonar viejos rencores. Si tienes hijos pequeños conéctate con ellos a través del juego y has que aflore tu niño interior. También será una buena ocasión para dibujar, cantar, bailar o simplemente soñar despierto.

