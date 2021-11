El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de noviembre Este día muchas de tus experiencias cobrarán un nuevo sentido. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy se producirá una confluencia maravillosa entre la Luna, Neptuno y el Sol que nos llevará a vivir una travesía de descubrimiento a través del mundo de las emociones. Si amas a alguien, buscarás la cercanía tanto a nivel físico como en el plano del alma y te entregarás profundamente a esa conexión. Muchas experiencias cobrarán un nuevo sentido y te darás cuenta que con ciertas personas los lazos que te unen son verdaderamente estrechos y trascienden todo tipo de limitaciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR SE APODERA DE MI VIDA Y LA TRANSFORMA". Si hoy, 13 de noviembre, estás de cumpleaños… Prepárate porque te relacionarás con personas que te ayudarán a abrir la mente y a desligarte de las ideas que ya no tienen vigencia. A nivel sentimental flotarás en un océano de amor y estarás dispuesto a darlo todo por el ser que amas. La Copa de la Suerte: 25, 43, 50, 64, 77, 99 Aries: Las confluencias planetarias te volverán más intuitivo y con tu sexto sentido descubrirás las verdaderas intenciones de los demás. Te sugiero que lleves a cabo una purificación espiritual dejando atrás toda relación que ya no te sirva y desprendiéndote de la gente toxica. Tauro: Hoy recibirás propuestas inspiradoras de tus amigos y surgirán oportunidades de desenvolverte en grupo, tu visión del futuro se volverá más idealista y estarás dispuesto a hacer grandes sacrificios para perseguir tus sueños. Cumplirás una misión trascendente a nivel social. Géminis: Al fin alcanzarás un objetivo por el que vienes esforzándote hace tiempo. Una figura de autoridad te dará su reconocimiento y te brindará su experiencia para que continúes progresando. Asumir tus responsabilidades con amor y entrega hará que te sientas realizado. Cáncer: Una persona evolucionada te dará muestras de confianza y esto te inspirará para dejar fluir tu inspiración creativa. Si te sientes atraído por alguna rama del arte busca encausar este interés porque detrás de lo que parece un pasatiempo se esconde un gran potencial. Leo: Los astros te dotarán de un olfato especial para los negocios y ampliarán tus poderes perceptivos. Ahora conocerás las motivaciones ocultas de los demás y tendrás acceso a sus armas secretas. Este sexto sentido te ayudará a detectar oportunidades en el mercado financiero. Virgo: Recuerda que en las relaciones encontramos nuestro complemento y que en la interacción descubrimos otras facetas de la existencia. Puedes esperar inspiración, comprensión y creatividad en los que te rodean pero no te ilusiones con que serán tan detallistas como tú. Tómalo o déjalo. Libra: Este es un buen día para ocuparte de ti y de tu estado físico recordando siempre que el cuerpo está muy ligado a tu mundo emocional. No descuides tu salud, visita un médico para chequear cualquier dolencia que tengas, por pequeña que sea. Escorpio: Atraerás miradas, exudarás carisma y ejercerás un gran poder de influencia sobre tu entorno. Los lazos que te unen a tus hijos tomarán mayores dimensiones, te conmoverás y tomarás conciencia de todo lo que estás dispuesto a dar y a hacer por los seres amados. Sagitario:Te has sacrificado mucho por las personas que quieres y al fin recibirás la consideración y el agradecimiento que tanto anhelas. Pero aún puedes mejorar un poco más la relación con tus familiares, suavizar las cosas y buscar los puntos en común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio: Entablarás conversaciones muy interesantes en la que a través de la gestualidad, los tonos de voz y los silencios llegarás a un punto máximo de confidencialidad. También será un buen día para que escribas o leas novelas inspiradas en el mundo de la fantasía. Acuario: Mantén tus ahorros resguardados. Te convendrá ser cuidadoso con el dinero y pensar bien antes de hacer gastos. Si no quieres lamentarte en el futuro planifica salidas y actividades que no te demanden demasiado capital. Siempre hay opciones económicas para pasar el rato. Piscis: Tu vibración amorosa se volverá imprescindible como el agua en este mundo tan mezquino y conflictivo. Hoy cumplirás una misión muy trascendente, y aunque el desafío por momentos te intimide, sé muy bien que sabrás estar a la altura de las circunstancias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.