El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de mayo Inicia un buen período en lo que a tus finanzas se refiere: cierras tratos, podrías finalmente adquirir o vende propiedades que te preocupaban, ¡invierte con sabiduría! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy es el día de la Virgen de Fátima, así que, si te arrepientes de alguna acción, rézale para que te ayude a retomar la buena senda. Por otro lado, la Luna se unirá a Saturno en Piscis y hará aspectos muy benéficos con Venus y Mercurio. Esta combinación te invita a comprometerte a nivel sentimental, a consagrarte en cuerpo y alma a las personas que quieres y a madurar afectivamente. Hazte cargo de tu historia romántica y escucha lo que tiene para contarte el otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SELLO MIS UNIONES SENTIMENTALES" DOMINGO, 14 DE MAYO Les cuento que hoy es el día del Apóstol Matías que fue el elegido para reemplazar a Judas y es conocido como "el justo", así que pídele para que siempre te traten con ecuanimidad. Paralelamente, la Luna continuará su paso por Piscis y hará un sextil con el Sol, así que tendremos la oportunidad de crear nuestro paraíso terrenal. Además, descubrirás que con una actitud dócil la realidad se va moldeando y las preocupaciones se van disolviendo. Guíate por la intuición y muy pronto notarás que todo fluye. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON EL MUNDO DE LA FANTASÍA Y LA MAGIA". Si hoy, 13 de mayo estás de cumpleaños… Hay grandes oportunidades de que te radiques en el extranjero o de que dejes atrás un tipo de vida para empezar de cero. En esta nueva fase solo te rodearás de la gente que sea capaz de darte el respaldo emocional que necesitas. La Copa de la Suerte: 27, 41, 52, 57, 65, 98 Aries: Este será un día de cierres muy positivos en el que, además tendrás la oportunidad de reconciliarte con el pasado. Podrás rescatar enseñanzas de tu historia y asimilar importantes lecciones. Tus allegados te demostrarán que te aceptan con tus aciertos y errores. Tauro: Estás dando inicio a una amistad que promete perdurar a través del tiempo. Si entras en un nuevo circuito social manéjate con educación y respeta las normas. Todo indica que conseguirás un confidente que sabrá apuntalarte en la esfera romántica. Géminis: Conseguirás un logro importante y tendrás la satisfacción de comprobar que todos los esfuerzos que has hecho hasta ahora fueron fructíferos. Como broche de oro a esta instancia de realización te sugiero que repitas: "Gracias, porque mis sueños del pasado me trajeron a la realidad de hoy" Cáncer: Los ojos de tu alma estarán abiertos, así que podrás reconocer las verdaderas oportunidades de crecimiento. Si estás tramitando tu visa o atravesando por un tema legal tendrás un fallo favorable. Además, las palabras de un amigo te ayudarán a encontrar el norte. Leo: Hay grandes posibilidades de que cobres un juicio o una herencia o de que seas beneficiario de un testamento. Ahora, con el dinero extra, tus opciones de ascenso social se multiplicarán. Mantente bien informado y aprovecha al máximo las oportunidades. Virgo: Las perspectivas en el área romántica son excelentes especialmente si estás dispuesto a asumir compromisos a largo plazo. Si aún estás soltero te enamorarás de una persona de mayor edad. Un amigo se convertirá en cupido y gracias a su intervención obtendrás tu felicidad. Libra: Ejercerás tu oficio con excelencia y construirás una reputación muy favorable. Si trabajas en relación de dependencia te volverás imprescindible para tus superiores. Descubrirás que eres artífice de tu destino y que puedes moldear la realidad en función de tus expectativas. Escorpio: Tu vida tomará un sendero romántico y tus perspectivas de felicidad crecerán. Si estás en pareja prepárate porque las palabras de tu amorcito atravesarán tu armadura de acero e ingresarán directamente en tu corazón. Si estás soltero recibirás una declaración. Sagitario:E sta será una ocasión propicia para comprar un terreno o rentar una propiedad. Sentirás que al fin estás en condiciones de echar raíces y afincarte. Un familiar se convertirá en tu principal inversor y aportará dinero extra que estás necesitando. El niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Hoy tendrás la entereza necesaria para abordar conversaciones importantes y dejar bien asentadas tus opiniones. A través de tus palabras brindarás un aporte muy constructivo. Las personas que te rodean te agradecerán que les reveles lo que sientes y piensas. Acuario: Este es el comienzo de una etapa muy fructífera en lo relacionado al dinero. Tus familiares tendrán una participación activa en tus negocios y aportarán opiniones prácticas. Ordenarás tu economía, incrementarás tus ahorros e invertirás en artículos para el hogar. Piscis: Al fin te pondrás primero en tu lista de prioridades. Te darás cuenta que a través del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia tus sueños pueden convertirse en realidad. Trabajarás con ahínco en la construcción de tu propia felicidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.