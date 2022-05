El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de mayo Si estás soltero asume un rol más activo para encontrar el amor. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 13 DE MAYO ¡Feliz viernes, mi gente! Te cuento que hoy es el día de la Virgen de Fátima así que si te arrepientes de alguna acción rézale para que te ayude a retomar la buena senda. Por otro lado, te cuento que la Luna transitará por Libra y hará una oposición con Venus dando relevancia a los asuntos de pareja. Será importante que determines lo que quieres y que puedas manifestárselo al ser que está a tu lado. Si estás soltero asume un rol más activo para encontrar el amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME VINCULO Y EJERZO MI CAPACIDAD DE AMOR". Si hoy, 13 de mayo estás de cumpleaños… Este será un ciclo en el que paulatinamente irás develando lo que en esencia es el verdadero amor. No te dejaras deslumbrar por las apariencias y en cambio te fijarás en la esencia de las personas. Se presentarán algunas señales que te ayudarán a acertar. La Copa de la Suerte: 9, 28, 44, 75, 81, 86 Aries: Eres un ser muy noble, pero con tu estilo apasionado muchas veces puedes resultar avasallante. Busca que predomine un buen clima en tus relaciones amorosas. A la hora de seducir ten en cuenta a la persona que tienes en frente y condúcete con mayor elegancia. Tauro: Recuerda que la base de una buena salud está en una actitud mental positiva. Las creencias limitantes a cerca de ti mismo pueden manifestarse en tu cuerpo a través de malestares. Apacigua tus pensamientos y elévalos para que tu organismo se armonice. Géminis: Este es un momento para que disfrutes de tu tiempo libre. Trata de ventilarte y de asistir a lugares donde haya ánimo de celebrar. Florecerás y con tu aroma encantador atraerás nuevas amistades. Si estás soltero, podrías conocer a alguien dentro de tu núcleo de amigos. Cáncer: Se acentuará tu tendencia natural a manejarte en ambientes íntimos. Recuerda que la base de la armonía familiar está en el respeto a las diferencias y en la pluralidad de ideas. Si tomas determinaciones importantes asegúrate de que sean consensuadas. Leo: Será esencial que te tomes un recreo para vislumbrar las opciones con las que cuentas. ¿Estás barajando la opción de trasladarte o estudiar una carrera? Si la respuesta es afirmativa comienza a informarte y hacer averiguaciones. Una mujer sabia te dará un consejo. Virgo: A la hora de negociar será fundamental que utilices los buenos modales y que te encargues de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Si estabas por efectuar un acuerdo comercial te diría que vayas descorchando el champagne. Creo que al fin conseguirás el financiamiento que necesitabas. Y como te venía diciendo hoy la Luna hará una oposición a Venus así que le darás mayor relevancia a los temas de pareja. Veamos que se viene para el resto de los signos… Libra:Hay ocasiones en las que cultivar un excesivo amor propio es poco eficaz y dificulta la posibilidad de generar relaciones verdaderas. Este es un momento para que pongas en un juego tu don para generar armonía. Quítate el traje de la vanidad. Escorpio: Ahora evadirás la rutina y necesitarás serenarte. Una sesión con un masajista podría serte de gran utilidad para disminuir tensiones. Por otra parte, tu poder de percepción aumentará y podrías sentirás interés por investigar las artes de la quiromancia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Las estrellas te ubicarán en una escena social en la que ejercer la diplomacia será clave. Estás provocativo y sexi por lo que tendrás múltiples oportunidades de conocer gente. Vístete y péinate con un estilo intrépido para realzar tus atractivos. Capricornio: Se elevará tu nivel de exigencia y tomarás determinaciones que involucrarán a tus afectos. Habrá debates familiares acalorados, pero ante todo primará el deseo de unir fuerzas para salir adelante. Mantén la calma y condúcete de una forma equilibrada y ecuánime. Acuario: La vida tomará un nuevo color y mirarás las cosas desde una perspectiva más elevada. Alguien de tu entorno cercano manifestará su interés en convertirse en tu aprendiz o seguidor. Tienes muchas enseñanzas que brindar a los demás ¡trasmite tu sabiduría! Piscis: A nivel monetario te irá muy bien porque sabrás elegir a tus socios comerciales. A la hora de negociar busca siempre un punto de equilibrio y que ambas partes se potencien como aliadas. Tu ámbito íntimo se convertirá en un laboratorio para el romanticismo.

