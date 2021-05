El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de mayo Será un momento extraordinario para que leas, escribas, te informes o estudies algo que te interese. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 13 DE MAYO ¡Feliz jueves, mi bella gente! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Mercurio en el signo de Géminis trayéndonos una energía diferente que refrescará nuestra vida. Estarás más travieso y curioso, y esto te llevará a experimentar en otras realidades y aprender cosas nuevas. Será un momento extraordinario para que leas, escribas, te informes o estudies algo que te interese. Por otro lado, habrá un sextil entre Marte y Urano que nos empujará a explorar alternativas nuevas y a independizarnos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL INTERCAMBIO Y LA DIVERSIÓN ENRIQUECEN MI VIDA". Si hoy, 13 de mayo, estás de cumpleaños… Estarás rodeado de personas ingeniosas y ocurrentes que te robarán más de una sonrisa. Te sentirás muy estimulado por tu entorno y es posible que te surjan ganas de viajar o de aprender algo nuevo. Recibirás consejos muy valiosos y constructivos. La Copa de la Suerte: 14, 22, 59, 68, 75, 77 Aries Son momentos en los que estás muy favorecido por las influencias de los planetas. Podría ser una excelente ocasión para que te compres un nuevo vehículo, para que saques el registro de conducir o para que renueves el pasaporte. También se verán favorecidas las mudanzas. Tauro Mercurio te traerá mucha habilidad para generar dinero. Los asuntos económicos te tendrán de un lugar a otro y es posible que te toque efectuar un viaje para realizar una transacción comercial. Si necesitas multiplicar tus ingresos busca diferentes opciones. Géminis Tus dones comunicativos estarán muy exaltados y gracias a tu inteligencia lograrás abrirte camino. Hoy se presentarás dos oportunidades en forma simultánea y no debes rechazar ninguna. Una persona de gran sabiduría te indicará la manera de continuar ¡sigue sus consejos! Cáncer Gracias a las influencias positivas de los cuerpos celestes renunciarás a una situación que solo te traía tensiones y dolores de cabeza. Podrás dejarte fluir y asimilar las lecciones que te dejó el pasado. Lograrás un conocimiento más profundo de tu persona y de tu entorno. Leo Harás nuevas amistades que te aportarán datos muy interesantes y útiles. Escucharás diferentes opiniones que te ayudarán a abrir la mente sobre algunos temas de actualidad. Podría ser el comienzo de una relación muy productiva, tanto en el plano de trabajo como en lo personal. Virgo Mercurio, tu astro regente, te ayudará a moverte con inteligencia y a obtener una posición de mayor prestigio y reconocimiento. En asuntos de trabajo debes hacer valer tu trayectoria y tu experiencia. Esfuérzate para que tus logros perduren en el tiempo. Libra Si estás con deseos de aprender un idioma será la ocasión ideal porque estarás con mucha lucidez y elocuencia. También será buen momento para que hagas trámites de inmigración o emprendas un viaje. Gracias a tu imagen de integridad se te abrirá una puerta. Escorpio Tendrás créditos y préstamos que ayudarán a que tus finanzas marchen viento en popa. Si estas realizando una operación comercial con bienes raíces habrá novedades positivas. También será un momento favorable para avanzar con el papeleo de herencias, alquileres o hipotecas. Sagitario La presencia de Mercurio en el sector de las alianzas indica que habrá un buen nivel de dialogo con tu socio o pareja. Estarás muy concentrado y, a la hora de hablar, podrás marcar los puntos más importantes sin irte por las ramas. Cerrarás un buen trato. Capricornio Será un buen momento para que te ocupes de tu salud y de tu bienestar físico. Necesitas comer más variado asique podrías aprovechar para ir al nutricionista para que de una dieta a tu medida. Sigue las indicaciones al pie de la letra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Te recomiendo que manifiestes tus opiniones aunque para algunos puedan sonar un poco duras. Necesitas expresarte y sentar un precedente de tu posición ante ciertos temas. Si tienes hijos pequeños puedes aprovechar para ayudarlos con los deberes escolares ¡ellos agradecerán tu compañía! Piscis Hoy retomarás el contacto con una persona del pasado que ha dejado su huella en ti. Se dará la ocasión perfecta para conversar sobre los temas pendientes y dar un cierre a una etapa importante. Ponerle palabras a tus sentimientos te aliviará enormemente.

