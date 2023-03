El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de marzo El placer, el goce yu la seducción estarán a tope con el ingreso de Venus, el planeta del amor, en Tauro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 13 DE MARZO 2023 Les cuento que el 17 de marzo Venus ingresará en Tauro y durante 25 días tendremos la oportunidad de vivir experiencias de mucho placer, goce y seducción. Venus Afrodita, era la diosa del amor y la belleza para los antiguos griegos y romanos, así que presta especial atención a lo que te toca… Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 7, 26, 51, 85, 97 Aries: Disfrutarás más de tus momentos de descanso y del contacto con la vida natural, así que será una buena ocasión para rodearte de paisajes bonitos, ingerir alimentos caseros y relacionarse con personas tranquilas y sensuales. Aprovecha para adquirir joyas y perfumes. Tauro: Con el tránsito de Venus por tu signo, tu magnetismo natural se potenciará y lucirás más sensual. Aprovecha para estrenar ropa, hacerte un nuevo corte de pelo o un tratamiento de belleza. Te espera un período romántico, apuesta a ti mismo y a tus encantos. Géminis: Es tiempo de que asimiles las lecciones que te dejaron tus relaciones sentimentales. Procesa las decepciones, deja que la realidad caiga por su propio peso y no intentes forzar las cosas. Tanto si te encuentras soltero o en pareja este será un periodo propicio para la reflexión. Cáncer: Vivirás una etapa de creatividad e intercambio en la que el placer vendrá de la mano de la vida social y conocerás a personas que motivarán tu inspiración y te llevarán a descubrirle otros encantos a la vida. Te darás cuenta que no hay un día igual al otro y te dedicarás a renovarte. Leo: Los buenos contactos, la diplomacia y las relaciones públicas serán claves para alcanzar los objetivos profesionales. Si estás buscando empleo muestra tu cara más encantadora y condúcete con amabilidad porque obtendrás excelentes resultados si das una imagen serena y estable. Virgo: Descubrirás un nuevo mundo de la mano de tu pareja. A la hora de encaminar tu vida sentimental asegúrate de compartir con tu ser amado los mismos valores. Los solteros conocerán a alguien en un viaje o iniciarán romances con personas extranjeras ¡le darás rienda suelta al goce! Libra: Venus, tu astro regente, ingresará en el sector de las energías ocultas y la sexualidad llevándote a ejercer un fuerte poder magnético sobre los demás. En este período tu vida erótica adquirirá gran intensidad y sabrás qué punto clave tocar para mantener cautivo a tu compañero de alcoba. Escorpio: El tránsito de Venus, el astro del amor, por tu signo opuesto traerá una corriente de armonía en tus relaciones, será una etapa ideal para crear nuevas sociedades o para que finalmente des con la persona indicada. Si estás en pareja, alégrate porque vivirás momentos de dicha y plenitud. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Con la influencia de Venus, tu vida cotidiana tomará un cariz más interesante y comenzarás a disfrutar de pequeñas cosas. Aprovecha para hacer tu propia huerta, para alimentarte con productos orgánicos de primera calidad o para realizar un tratamiento de estética. Capricornio: Te sentirás a gusto contigo mismo, le darás importancia a tu imagen y te mostrarás mucho más sexy. Ahora lucirás más atractivo ante los ojos de los demás y cosecharás nuevos admiradores. Además, será un período propicio para que te dediques a la danza, el canto o el arte. Acuario: El ingreso de Venus al sector de los afectos traza el inicio de un período en el que disfrutarás de las delicias de la vida familiar. Adquirirás objetos y elementos decorativos que volverán a tu hogar un sitio mucho más ameno y confortable. Piscis: Alguien endulzará tus oídos con halagos o declaraciones de amor. Además, encontrarás placer leyendo o escuchando historias románticas. Tu principal elemento de seducción será la buena escucha, el hablar pausado y la palabra suave dicha en el momento justo. Te sentirás bien acompañado.

