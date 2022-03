El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de marzo Busca unirte a grupos de personas que aprecien tu talento y compartan tus ideales. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 13 DE MARZO ¡Mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que durante las primeras horas del día podrían surgir algunos conflictos familiares. Te recomiendo que trates de comprender las motivaciones de los otros y que no te dejes amedrentar. Por la tarde habrá una energía para que te conectes con tus dones, tu potencial individual y aquellas cualidades que te convierten en un ser único. Busca unirte a grupos de personas que aprecien tu talento y compartan tus ideales. El intercambio te ayudará a renovarte y reinventarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL APORTE DE LOS DEMÁS ME REVITALIZA" Si hoy, 13 de marzo estás de cumpleaños… En este ciclo que comienzas tus relaciones interpersonales te traerán renovación y tu vida romántica te paseará por un carrusel de sensaciones. Tu carácter empático y compasivo se magnificará y te involucrarás en diversas causas sociales. Finalmente te rendirás al amor. La Copa de la Suerte: 7, 11, 28, 54, 66, 93 Aries:Los hijos y los más pequeños de la familia te traerán muchas alegrías.Además tendrás gratas sorpresas en el amor y la amistad porque hoy nadie se resistirá a tus encantos. Tu carisma y creatividad cautivará la admiración, los aplausos y los halagos de los demás. Tauro:En la mañana alguien querrá imponerte sus ideas o influenciar tu manera de pensar asique mantente alerta. Por la tarde sentirás deseos de estrechar los lazos con tus seres queridos. Cuando llegues a tu casa y cierres la puerta asegúrate de dejar el trabajo afuera. Géminis:En la mañana estarás con un ánimo generoso y harás regalos, donaciones o contribuciones. Por la tarde te hará muy bien realizar paseos, excursiones o visitar un buen amigo. Ponle a tu vida una cuota de color, quiero que te diviertas y la pases bien. Cáncer:Si alguien que te interesa se muestra un poco distante no debes impedir que esto afecte la confianza en ti o te desmoralice ¡aprende a ser más autónomo! Por la tarde estarás dispuesto a ayudar al necesitado y a dar y recibir con los brazos abiertos. Leo:Por la mañana estarás sensible a las vibraciones del cosmos por eso te sugiero que permanezcas en un estado contemplativo. Por la tarde la Luna ingresará en Leo asique simplemente abre tu plexo solar, exprésate y permite que la luz se manifieste a través de ti. Virgo:Por la mañana interactuarás con diversas personas, pero recuerda moderar tu nivel de intensidad para prevenir conflictos. Por la tarde se activará un sexto sentido en ti haciendo que percibas las intenciones ocultas de los demás, pero no interfieras sólo dedícate a observar. Libra:Cumplirás un rol de autoridad y crecerá tu popularidad dentro de tu ámbito familiar y social. Hacia la tarde, el intercambio hará que tu corazoncito lata de alegría y que aflore tu lado más creativo, le abrirás la puerta a nuevas personas y experiencias. Escorpio:Los cuerpos celestes indican que será un tiempo propicio para renovar tu vida y mirar el mundo desde otra perspectiva. Si ya sabes lo que quieres y definiste el rumbo ponte en movimiento para seguir evolucionando. No le temas a los cambios que son para bien. Sagitario:Te beneficiarás de la buena fortuna de los demás así que aprovecha para unir fuerzas con otros o para hacer negocios en conjunto. Por la tarde te sentirás expansivo y optimista, y si prácticas deportes lograrás ser el primero en todo y cumplir con tu meta. Capricornio:Piensa antes de actuar porque podrías ser punzante, herir o alejar a alguien que es importante para ti, por el contrario, si te manejas con ternura, conseguirás que abra su corazón. Por ahora no te sobre exijas ni ejerzas presión sobre otros. Acuario:Te recomiendo que aproveches las horas de la mañana para tomar líquido, comer fruta y purificarte. Por la tarde te unirás otros y actuarás en conjunto pero tú tendrás el mando así que quiero que seas comprensivo con los demás para evitarte futuros reclamos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Te recomiendo que evites los ambientes hostiles, que escuches a tu niño interior y que permitas que se exprese. Por la tarde tu cuerpo requerirá más atención así que comienza una dieta nutritiva que te permita sentirte bien ¡la salud es lo primero!

