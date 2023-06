El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de junio ¡Martes 13! Hay un planeta por ahí que está echando chispas así que mucho cuidado con el enojo. ¡Mira tu horóscopo del día! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 13 DE JUNIO Les cuento que hoy es el día de San Antonio de Padua conocido como el patrono de los objetos perdidos y las causas desesperadas, así que encendamos una vela para venerarlo. Por otro lado, con la Luna moviéndose por Aries, se espera que vibres con fuerza y te sientas lleno de determinación. Pero, mi gente, hay que tener cuidado de no agarrarse de posturas demasiado radicales, ni dejarse llevar por el enojo, porque Plutón está echando su chispa poderosa. Aprovecha esta influencia para examinar bien tus motivaciones más profundas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "GENERO UN IMPACTO POSITIVO EN EL MUNDO". Si hoy, 13 de junio estás de cumpleaños… Tu pasión estará encendida, pero será importante que evites exagerar o abrumar a tu pareja con tu fuego e intensidad. En cuanto a tu mente, estarás procesando ideas. Habla con fundamentos y, si desconoces un tema, dedícate a escuchar y aprender. La Copa de la Suerte: 18, 29, 33, 46, 58, 61 Aries: Vas a experimentar una confianza profunda en ti mismo, lo cual te impulsará a tomar acción. Sin embargo, será importante que estés consciente de los peligros que podrían acechar. Evita provocar o desafiar a aquellos que tienen poder o autoridad. Tauro: Te encuentras en la fase final de un ciclo, por lo tanto, será recomendable alejarte un poco de las influencias externas y conectar con tu ser esencial, la fuente principal de tu energía. Permítete un momento de pausa, pronto comenzarás a vislumbrar tu próximo destino. Géminis: Vas a luchar por tus sueños con más ganas que nunca. Te convertirás en el líder de tus amigos, siempre y cuando no te enfoques demasiado en los aspectos negativos de los demás. La clave será inspirar a todos con tu positividad ya que en la unión se hallará la fuerza. Cáncer: Es probable que sientas ciertas tensiones entre tus metas profesionales y tus relaciones. ¡Pero no te preocupes! Te propongo buscar un balance entre ambas áreas. Recuerda que tú tienes el poder de encontrar soluciones y manejar cualquier situación. ¡Adelante, que tú puedes con todo! Leo: ¡Hola, buscador de sabiduría y aventuras! Acepta los desafíos y las transformaciones que se presenten en tu camino y utiliza tu fuerza interior para superar cualquier obstáculo. ¡Tú tienes el poder de convertir cualquier experiencia en una oportunidad de crecimiento! Virgo: Tal vez experimentes tensiones entre tus emociones intensas y tu necesidad de expresión creativa y entretenimiento. Te animo a que enfrentes tus miedos y encares una transformación personal. Acepta los cambios y renacimientos que se presenten en tu vida amorosa y en tus proyectos creativos. Libra: Te propongo que hagas un borrón y cuenta nueva con tu pareja, dejando atrás todos esos rencores viejos. Si estás soltero, olvídate de tu ex y date una oportunidad con alguien que realmente te merezca. Si te quedas pegado en el pasado, no vas a poder gozar de las bendiciones del presente. Escorpio: Tienes el poder de revertir una programación negativa que te afecta. Cuidarte y ocuparte de ti mismo te dará vitalidad y energía. Recuerda que la consigna "mente sana en cuerpo sano" es clave, tanto para superar problemas de salud, como para hallar una sensación de bienestar general. Sagitario: ¡Hola, aventurero! Te invito a que te conectes con tu poder interior y explores tus verdaderos deseos y talentos. Recuerda que eres capaz de crear una realidad llena de pasión y abundancia. ¡Permítete brillar y reclamar tu poder personal en todos los aspectos de tu vida! Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Vas a sentir un gran orgullo por la familia que te ha tocado. Los lazos de sangre serán evidentes y encontrarás fortaleza en los ejemplos de tus antepasados. Sin embargo, debes evitar que las actitudes autoritarias empañen el ambiente familiar. Acuario: Hoy estarás rodeado de gente con carácter fuerte y directo. El ambiente te va a motivar a hablar sin tapujos, pero ojo, cuidado con las tentaciones de contar chismes y secretitos por ahí. No es nada recomendable. Mantén tus cosas guardaditas y protege tus secretos. ¡No te vayas a meter en líos! Piscis: Si las cosas en tu situación económica están complicadas, sería bueno que investigues la razón detrás de ello. Puede haber una energía negativa o alguien en tu círculo de amistades que esté sembrando discordia. Enfócate en tus propias necesidades y busca la manera más efectiva de cubrirlas.

