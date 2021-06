El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de junio La afirmación de este día es: "Vibro en sintonía con mi misión divina". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 13 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que en las horas de la mañana la Luna hará un aspecto intenso con Plutón que sacará a la luz algunos secretos muy bien guardados. Pero piensa que aunque tengas que enfrentarte con situaciones que no son de tu agrado siempre es mejor conocer la verdad. Por la tarde la Luna hará una conjunción con Marte en el signo de Leo y este aspecto te recordará tu identidad y te dará fuerzas para mostrarte al mundo tal como eres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIBRO EN SINTONÍA CON MI MISIÓN DIVINA". Si hoy, 13 de junio, estás de cumpleaños… Aflorará tu costado más romántico. Las personas que te rodean te harán propuestas excitantes y novedosas. Tendrás la oportunidad de reinventarte en el plano del amor. Seguirás los designios de tu corazón aunque tengas que avanzar contra viento y marea. La Copa de la Suerte: 4, 32, 56, 73, 91, 97 Aries Marte, tu astro regente, está dando sus primeros pasos por el signo de Leo otorgándote una enorme vitalidad. Será una excelente ocasión para que expreses tus dones y te enfoques en tus pasatiempos preferidos. En el plano sentimental harás una conquista importante. Tauro Durante las primeras horas del día deberás estar atento para que nadie te infunda temor o te imponga tus ideas. No escuches noticias alarmantes porque estás muy susceptible y podrías preocuparte más de la cuenta. Hay veces que es necesario preservarse de los impactos externos. Géminis Si realizas alguna operación comercial avanza con pie de plomo. Te recomiendo que estés con la guardia alta a la hora de negociar y que no sedas el control. Por la tarde podrías será muy buena idea que aproveches para dar un paseo. Cáncer Durante las primeras horas del día podrían surgir algunas rivalidades pero te sugiero que te preserves y que evites luchar contra molinos de viento porque solo lograrás desgastarte. Por la tarde se te presentará la oportunidad de realizar un negocio ¡actúa con seguridad! Leo Los movimientos planetarios te otorgarán una poderosa fuerza de liderazgo. Te sentirás muy decidido y estarás dispuesto a luchar a capa y espada para conseguir lo que quieres. Será un momento perfecto para que pongas en marcha un nuevo emprendimiento personal. Virgo Las pasiones y enojos que has ido reprimiendo harán fuerza por salir. Por eso será importante que busques un momento de retiro y tranquilidad para examinar las emociones que anidan en tu corazón. Si te quedaron pendientes préstales la atención que se merecen. Libra Tu vida social cobrará un enorme dinamismo. Tus amigos te harán propuestas interesantes. Si decides participar de alguna actividad grupal no te dejes avasallar por otras personalidades. Tienes mucho que aportar y sería una pena que te quedes al margen. Escorpio Ocuparás un rol de autoridad y tendrás que tomar decisiones que impactarán sobre otras personas. Nada de lo que hagas pasará inadvertido y te convertirás en un referente. Te sugiero que antes de actuar tengas en cuenta el bienestar de aquellos que dependen de ti. Sagitario Ahora estarás lleno de energías por la influencia favorable de Marte. Sentirás deseos de lanzarte a la aventura y de explorar nuevos campos. Es muy probable que realices un viaje o que inicies una actividad que te enriquezca a nivel espiritual. Capricornio Los gestos autoritarios te jugarán en contra. Por eso te recomiendo que dejes de lado el papel del malo de la película y seas un poco más atento con las necesidades de los demás. En tu alcoba encontrarás la oportunidad de revitalizarte, recomponerte y reciclar tensiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Las tensiones que has venido acumulando podrían entorpecer el buen funcionamiento de tu organismo, por eso debes preservar tu aparato digestivo manteniendo una dieta mesurada. Pero nada será tan efectivo como darle cause a tus emociones y permitirles que salgan a la luz. Piscis Si en tu entorno no te miran con buenos ojos, busca un público más amigable. Debes preservarte de las ondas negativas porque eres un ser sumamente sensible. Por la tarde puedes aprovechar para salir a correr por el parque. La luz del sol sanará cualquier herida.

