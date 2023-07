El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de julio Un movimiento planetario colocará obstáculos en camino y tendremos que resolver algunos problemitas ¡utiliza la inteligencia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Mireya Acierto/FilmMagic JUEVES, 13 DE JULIO Resulta que la Luna va a estar de paseo por Géminis y, en su camino, va a hacer un sextil formidable con Mercurio en Leo. La lucidez nos acompañará en nuestras palabras, especialmente porque brotarán del fondo de nuestros corazones. Será un momento excelente para sumergirnos en el estudio de algo que realmente nos apasione. Pero atención, porque tanto Marte como Saturno estarán cuadrando, lo cual significa que en el camino encontraremos obstáculos y tendremos que resolver algunos problemitas ¡utiliza la inteligencia! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LAS PALABRAS QUE EMANAN DE MI INTERIOR SON AUTÉNTICAS". Si hoy, 13 de julio estás de cumpleaños… Abrirás las puertas de par en par a la originalidad y aprovecharás cada oportunidad que se te presente para reinventarte. Dentro de ti, todo irá más rápido de lo normal y experimentarás una serie de cambios positivos. Querrás surfear la ola de las nuevas tendencias. La Copa de la Suerte: 12, 14, 31, 47, 58, 72 Aries: Vas a hablar con claridad y a conmover con tus palabras. Además, te vas a poner las pilas para estudiar o averiguar sobre lo que te interesa. Deja espacio en tu calendario para hacer tus cosas favoritas y aprende a sintonizar tus corazonadas. Tauro: En lo que respecta a tu billetera, vas a andar con la confianza en alto porque sentirás el respaldo. Puede ser que te metas en negocios de familia o que un pariente te otorgue un préstamo fuerte. Si incursionas en el mercado inmobiliario ten presente que hay reglas que cumplir. Géminis: Tu mente y tu corazón se van a unir poderosamente. Vas a tener una claridad tremenda que te guiará hacia el camino correcto y te enseñará lecciones valiosas. Caminarás de la mano de un ser que será el perfecto compinche en tus aventuras. ¡Disfruta sin culpas! Cáncer: Vas a tener la oportunidad de saldar esa deuda que cogiste en el pasado y cerrar ese capítulo viejo de una manera positiva. Ahora vas a calmar tus pensamientos y conectarte con una vibración bien positiva. Experimentarás una sensación de serenidad. Leo: Las amistades que tienes tomarán un papel importante en tu vida y, gracias a su influencia, fortalecerás tu carácter. Te encontrarás con personas que sabrán llegar a tu corazón y que trabajarán contigo para que puedas manifestar tu mejor versión. Liderarás un proyecto grupal. Virgo: Vas a resolver un asunto de trabajo bien relevante que llevaba tiempo esperando por ti. Te tocará entrar en acción en el ámbito de las relaciones públicas y conversar con ciertas personas que quizás no sean de tus favoritas. Pero el esfuerzo valdrá la pena. Libra: Te vas a conectar con gente de otros lugares y te llegarán ofertas interesantes desde tierras lejanas. Esa interacción te va a permitir recobrar la alegría en tu vida. Ahora bien, si estás lidiando con dificultades en el trabajo, lo mejor será que dejes ese tema en pausa y te abras a las nuevas energías. Escorpio: Recibirás el respaldo de esta persona influyente que te abrirá puertas y te brindará oportunidades de ascenso. Pero eso no es todo, porque tus estrategias serán excepcionales. Tendrás la habilidad de leer la mente de las personas y anticiparte a sus movimientos. Sagitario: Mantén tus ojos y tu corazón abiertos, porque la vida te tiene preparadas sorpresas maravillosas. Disfruta de la compañía de aquellos que comparten tus valores y metas, y si estás soltero, conserva la esperanza porque el destino te tiene reservado un encuentro especial. Capricornio: Hoy la clave estará en mantener el movimiento y evitar que la monotonía te atrape. Organiza tu tiempo de trabajo en bloques cortos y aprovecha los descansos para recargar energías y despejar la mente. Si puedes evitar esas reuniones que se alargan demasiado y resultan tediosas, hazlo. Acuario: Vas a tener el placer de conocer personas sumamente estimulantes con las que podrás disfrutar y compartir momentos divertidos. Esta será una excelente oportunidad para dejar que el viento acaricie tus alas y desatar todo tu potencial creativo. Permítete ser llevado por la magia del momento. Piscis: Prepárate para prestarle atención a tu entorno. Renueva los elementos que necesiten ser reemplazados, permite que el aire fresco circule por cada rincón y dale un toque personal a la decoración. Recuerda que tu hogar es el lugar donde descansas y recargas energías.

