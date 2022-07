El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de julio Hoy tenemos la Luna llena de Capricornio, también conocida como la Súper Luna de Ciervo. Mira lo que te deparan los astros este día con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 13 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy tendremos la Luna Llena de Capricornio, también conocida como la Súper Luna de Ciervo, así que prepárense para que su mundo adquiera una dimensión más profunda y afectiva. Los mayores de tu familia cobrarán protagonismo y estarás dispuesto a esforzarse por el bienestar de tus allegados. Además, sentirás la necesidad de dejar un legado que perdure a través del tiempo. Será importante que recuerdes de dónde vienes y hacia dónde vas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONTRUYO MI VIDA SOBRE LA BASE DEL AFECTO". Si hoy, 13 de julio estás de cumpleaños… Cumplirás años bajo la influencia de la Luna Llena, así que conocerás personas claves que te ayudarán a desplegar tu potencial. Se activará todo lo que sea romanticismo y alianzas. Descubrirás que la vida es mucho más interesante cuando se comparte con otro ser. La Copa de la Suerte: 6, 22, 42, 54, 69, 89 Aries: En esta Luna del Ciervo estarás dispuesto a trabajar duro para alcanzar tus máximas aspiraciones. Si intentas acceder a un mejor puesto muéstrate responsable y obediente con tus superiores, y trata de dar una imagen más seria. Tu familia te apoyará en todo. Tauro: Intentarás imponer tus opiniones y convencer a los demás de tus ideas. Pero te recomiendo que aceptes a aquellos que piensan distinto a ti y que tengas en cuenta otras perspectivas. En esta Luna del Ciervo ponte como objetivo trabajar la tolerancia. Géminis: En esta Luna del Ciervo tu visión será más aguda y contarás con un olfato especial para percibir lo que los demás intentan ocultar. Tu anhelo de progresar será tu principal motor. Si utilizas tu capacidad de negociación seguramente obtendrás mayores ventajas. Cáncer: Está Luna del Ciervo te traerá vivencias románticas. Aprenderás que en una pareja ambos integrantes son los protagonistas. Será un momento propicio para que renueves tu compromiso afectivo y para que experimentes niveles más altos de intensidad en tus vínculos. Leo: En esta Luna del Ciervo estarás más propenso a somatizar esas emociones que vienes ignorando o negando. Si necesitas llorar para descomprimir tensiones no te reprimas más. Además, te sugiero que ingieras alimentos naturales e incorpores conductas de mayor cuidado hacia tu cuerpo. Virgo: La Luna del Ciervo te traerá intensas vivencias amorosas que te permitirán madurar y a consolidarte como persona. Un nuevo proyecto sentimental te llevará a renovar tus esperanzas. Además, comprobarás que alguien de tu círculo de amistades se ha enamorado de ti. Libra: En esta Luna del Ciervo los lazos afectivos se estrecharán y sentirás que al fin puedes echar raíces. Tus progenitores, tus ancestros u otras personas que están ligadas a ti desde hace mucho te brindarán sostén. Tus logros serán el orgullo de tu familia Escorpio: La Luna del Ciervo incrementará tus deseos de intercambiar ideas y puntos de vista. Pero ten cuidado de no ser demasiado crítico o tajante a la hora de hablar. Asegúrate de que las personas que dialoguen contigo se sientan respetadas. Sagitario: En esta Luna del Ciervo buscarás nuevas fuentes de ingreso con el objetivo de incrementar tu capital. También podrías entablar una sociedad comercial con buenas perspectivas. Pero no te ilusiones con propuestas para ganar dinero rápido porque todo lo lograrás con tiempo y paciencia. Capricornio: Si estás buscando abrirte camino por tu cuenta o generar un proyecto independiente sigue adelante porque el contexto se presentará favorable. En esta Luna de Ciervo descubrirás que hay alguien que está dispuesto a apoyarte incondicionalmente y a seguirte hasta el fin del mundo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En esta Luna del Ciervo tendrás algunas sensaciones de cansancio y melancolía. El trabajo y las tareas cotidianas podrían volverse un poco agobiantes, así que deberás aprender a poner límites a las infinitas demandas. En tu interior encontrarás la calma que necesitas. Piscis: La Luna del Ciervo fomentará las actividades grupales y te motivará para encontrarte con gente. Atraerás la atención de los demás y a través de tus vínculos descubrirás facetas de tu personalidad que hasta ahora desconocías. Disfruta de este momento de renovación.

