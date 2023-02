El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de febrero ¡Tu horóscopo del amor para el Día de San Valentín! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 13 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Te cuento que mañana es San Valentín, así que te diré cómo te encontrará este día tan romántico y cómo puedes celebrarlo. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: Este San Valentín te encontrará en un momento muy expansivo en lo personal, en el que te sentirás lleno de energía y optimismo. Con tu despliegue descomunal mantendrás enamorada a tu pareja. Si te encuentras soltero podrías vivir un amor platónico. Tauro: Si estás soltero, prepárate porque podría surgir una conexión muy especial con alguien de tu grupo de amigos. Si estás en pareja, este San Valentín te encontrará renovando los votos de amor y proyectando un futuro mágico y esperanzador. Géminis: Este San Valentín te encontrará pisando fuerte y con tus armas de conquista bien afiladas asique si alguien te atrae no te retraigas. Si estás acompañado puedes proponerle a tu alma gemela realizar un viaje a un lugar exótico para celebrar la maravilla de estar juntos. Cáncer: En este día especial sentirás el anhelo de ampliar tus horizontes sentimentales. Si te encuentras soltero sintoniza tu antena porque podría surgir una conexión de película con un ser de otra región o cultura. Si estás acompañado, lleva a tu pareja a un concierto de música romántica. Leo: A ti San Valentín te encontrará con el foco completamente puesto en los asuntos de pareja y a la hora de definir tu futuro romántico no te temblará el pulso. Solo aceptarás a tu lado a una persona que esté dispuesta a comprometerse contigo al cien por cien. Virgo: San Valentín te encontrará completamente enamorado o, al menos, en un estado de profunda inspiración romántica. A la hora de conectarte con el ser que amas la fantasía y la ensoñación jugarán un papel trascendental. Mañana quiero que te dejes llevar por la emoción sin reparos ni restricciones. Libra: Alguien se jugará todo por ti y gracias a su carácter impetuoso y protector conseguirá conquistarte. Por tu parte, estarás dispuesto a hacer grandes sacrificios por la persona que amas. Si estás soltero, presta atención porque el romance podría provenir del ámbito del trabajo. Escorpio: Este San Valentín te encontrará en un estado de dicha y plenitud. Te sentirás enamorado de la vida y emanarás una vibración misteriosa y sensual que hechizará a ese ser que tanto te inspira. Si estás en pareja rememorarás la magia de los primeros días y el espíritu romántico. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Si te encuentras en pareja en este día de los enamorados buscarás celebrar en una cena íntima a la luz de las velas con música suave, tragos sofisticados y frutos de mar. Si estás soltero podrías evocar a un amor del pasado con el que aún te sientes unido espiritualmente. Capricornio: Si estás en pareja te sugiero que rompas el chanchito o la alcancía y que le hagas un regalo extraordinario a tu media naranja. Hay veces que es necesario demostrar el interés con gestos concretos. Si estás soltero prepárate porque recibirás un mensaje más que sugerente. Acuario: En este San Valentín tu visión estará puesta en el futuro y en el proyecto de vida que quieres construir junto a la persona que amas. Si encontraste a alguien que comparta tus planes no lo dejes ir y ten un gesto contundente que demuestre tu compromiso. Piscis: En este día de los enamorados brillarás y capturarás las fantasías de una multitud de personas que caerán rendidas a tus pies bajo los influjos de tus encantos. Hoy elige de entre todas las propuestas románticas aquella que te más te colme y te inspire. Rebalsarás de amor. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 28, 44, 69, 86, 92, 95 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

