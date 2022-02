El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de febrero ¡Ojo! Deberás ser cuidadoso con las palabras especialmente si estás frente a niños o a personas sensibles. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 13 DE FEBERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que a lo largo del día la Luna irá avanzando por el signo de Cáncer y a su paso hará oposición con Plutón y con Mercurio. Por eso estarás muy movilizado a nivel emocional. Alguien podría decir algo que te mortifique, así que ponte un escudo de inmunidad. También tú deberás ser cuidadoso con las palabras especialmente si estás frente a niños o a personas sensibles. Y prepárate porque saldrán a la luz secretos familiares y del pasado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME PROTEJO Y ME PRESERVO DE LA HOSTILIDAD AJENA". Si hoy, 13 de febrero estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo que comienzas las emociones estarán a flor de piel y por momentos podrías sentirte un poco presionado por tus allegados. Te recomiendo que hagas una terapia para liberarte de algunos conflictos que arrastras del pasado. Utiliza tu poder de auto curación. La Copa de la Suerte: 5, 11, 41, 52, 77, 89 Aries:Se estrecharán tus lazos sanguíneos. Tendrás que salir en defensa de un familiar u otra persona cercana que se encontrará un tanto frágil o asustado. Recuerda que tu círculo íntimo es sagrado y que debes estar atento para que nada pueda afectarlo. Tauro:Si te pones demasiado radical con tus ideas podrías alejar algunas compañías. No importa que el otro piense distinto siempre que prime el cariño y el respeto. Busca el nexo que te une a los demás en lugar de acentuar las diferencias. Géminis:Tomará relevancia todo lo concerniente al dinero y los bienes materiales. En lugar de hacer gastos desmesurados mira más allá y efectúa un plan que te permita elevar tu poder adquisitivo. Será un buen momento para pedir consejos o asesoramiento financiero. Cáncer:Conéctate con tu energía nutricia, imaginativa y protectora y nunca te olvides de cultivar tu potencial creador. Será un buen momento para que retomes esos proyectos personales que te has visto obligado a suspender. Te asociarás con una persona poderosa. Leo:Ponle un stop a la maquinaria cotidiana y no permitas que la rutina se devore tu energía. Este es un momento para profundizar el contacto contigo mismo y para bucear en tu mundo emocional en busca de nuevas respuestas. Respeta tu necesidad de aislamiento. Virgo:Tu necesidad de renovación se acrecentará. Te relacionarás con personas amigables y humanitarias que despertarán en ti fuertes inquietudes. Pero si realizas actividades en grupo deberás asegurarte de promover la participación de todos y controlar tus deseos de protagonismo. Libra:Tus ambiciones se incrementarán, así como tus deseos de acceder a una mejor posición. Recuerda que el progreso, el avance y el logro de objetivos requieren de paciencia así que confía en que a través del tiempo y el esfuerzo irás obteniendo lo que te propones. Escorpio:Tu mente gira en falso cuando te pones muy pesimista y cuestionador. Te vincularás con personas de gran conocimiento que te allanarán el camino y te darán lecciones de vida. Si alguien te trasmite confianza sigue esa sensación positiva sin oponer resistencia Sagitario:Los astros pondrán sobre el tapete los asuntos vinculados a las finanzas y los negocios inmobiliarios. Sentirás el apoyo de tu familia o tu clan para salir a flote. Además legarás a niveles de gran fusión en la intimidad y estarás dispuesto a entregarte hasta fundirte en el otro. Capricornio:El secreto para que tus relaciones sentimentales se estabilicen y prosperen estará en dejar atrás las experiencias difíciles del pasado. Si puedes perdonar tus vínculos renacerán más fuertes. Deja de ser tan exigente y recibe el cariño que te ofrecen. Acuario:Te encontrarás en un estado de mayor vulnerabilidad a las influencias del entorno así que ingiere alimentos naturales y toma vitaminas para elevar las defensas de tu organismo. Si tienes un malestar crónico toma los recaudos necesarios para evitar recaídas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Hoy el desafío estará en que dejes de ocultarte, manifiestes tu esencia y expreses tus sentimientos más profundos. Es tiempo de que actúes de acuerdo a tus propios parámetros y que venzas el temor al "que dirán". Tus verdaderos amigos te aceptarán tal como eres.

