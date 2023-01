El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de enero ¡Ojo! Evita malentendidos, habla de forma clara y escucha al otro con atención. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 13 DE ENERO ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Libra y hará un trígono con Marte en Géminis, así que será un momento ideal para te encuentres con tu socio, pareja o con ese amigo especial a fin de aclarar los malos entendidos que tuvieron lugar durante los dos últimos meses. Habla de manera clara y escucha al otro con la atención que se merece. Si utilizas las palabras de manera certera conseguirás esa reconciliación tan deseada. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS ACCIONES PROMUEVEN EL BIENESTAR COMÚN". Si hoy, 13 de enero estás de cumpleaños… A partir de hoy el área profesional cobrará nuevo brillo y se te abrirán los caminos para trabajar en algo interesante. Llegó el momento de tomar decisiones importantes, tanto en tu carrera como en tu vida amorosa. Alcanzarás tus máximas aspiraciones, pero no te engolosines con el éxito La Copa de la Suerte: 10, 12, 25, 31, 47, 88 Aries: Con la Luna en tu signo opuesto estarás más romántico que de costumbre. Tu vida amorosa se expandirá y compartirás nuevos proyectos con tu pareja. Si aún estás soltero, alégrate porque conocerás alguien especial en una salida o en una reunión con amigos. Tauro: Muchas tareas rutinarias que podrían resultar monótonas se tornarán amenas gracias a la colaboración de personas cordiales y serviciales. Las vibras positivas del ambiente repercutirán de manera favorable en tu organismo. Si quieres mantenerte saludable busca el equilibrio físico y mental. Géminis: Se terminaron para ti los tiempos de llantos y de corazones rotos. Te sentirás cómodo y a gusto para vivir a pleno la seducción y el romance. Además, tu creatividad estará en alza y te convertirás en el centro de las miradas. Disfruta de los placeres de la vida. Cáncer: Tendrás en mente planes de vivienda y podrías comenzar una reforma o reparación en tu casa. Recuerda que tú conoces mejor que nadie tu dinámica familiar y que ningún ajeno tiene derecho a inmiscuirse en tu mundo privado, así que protégete a ti y a los tuyos. Leo: Personas afines te harán una invitación que resultará divertida. Hoy tu aprendizaje será comunicarte mejor con los demás, así que abre tu mente y acepta las diferentes formas de pensar. La simpatía será clave para que las charlas se vuelvan más amenas. Virgo: Una buena estrella te ayudará a prosperar, a generar nuevas fuentes de ingreso y hacer buenas alianzas comerciales. Si quieres que el flujo del dinero aumente comienza a cooperar y a compartir con los demás. Recuerda que dar es recibir. Libra: Ya no busques más la aprobación ajena y la opinión de los demás porque ahora te toca avanzar por ti mismo y aprender a valorarte más. Tu seducción será tan grande que podrás conquistar todo lo que te propongas. Te sorprenderás de lo que tú eres capaz. Escorpio: Esta Lunación te traerá cierta nostalgia por amores anteriores. Ahora deberás desprenderte de alguna relación de pareja o sociedad que te ata al pasado. Probablemente sientas como un vacío amoroso que no logras llenar. Pero deberás dejar atrás lo que no pudo ser. Sagitario: Alégrate porque se ampliará tu círculo social, florecerá la amistad en tu vida y conocerás personas que te ayudarán a liberarte de prejuicios. Si estás soltero asiste a cuanta reunión te inviten porque allí podrías encontrar a alguien encantador. Capricornio: Con la Luna en el sector de la profesión ahora te replantearás tu imagen social y tu modo de relacionarte públicamente. Es tiempo de concentrarte en tu carrera y mejorar tu reputación porque te espera un ciclo de éxitos profesionales. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los astros te traerán viajes y experiencias de crecimiento. Te relacionarás con personas que te mostrarán una perspectiva más elevada de tu propia realidad y le aportarán nuevos colores a tu arco iris. Tu visión a futuro te guiará por el camino correcto. Piscis: Las lunaciones te llevarán a elaborar grandes estrategias y a la hora de negociar todo indica que saldrás beneficiado. El secreto para alcanzar el éxito estará en sostener la calma en los momentos de tensión y en mantener el equilibrio interno, aunque te sientas presionado ¡tú puedes!

