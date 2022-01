El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de enero Lee e infórmate, es importante que mantengas tu mente abierta, despierta y actualizada. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 13 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que durante este día la Luna transitará por la constelación de los gemelos y hará un formidable trígono con Mercurio y Saturno. Por eso ante todo primará la razón y podrás solucionar cualquier dificultad aplicando la lógica y la inteligencia. Lee e infórmate de manera de mantener tu mente abierta, despierta y actualizada. Además, te sugiero que platiques con tus amigos porque intercambiar ideas y tener en cuenta otras perspectivas te será de gran utilidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRENDO, ME COMUNICO Y ESTIMULO MI INTELECTO". Si hoy, 13 de enero estás de cumpleaños… En este año nuevo que comienzas la comunicación será tu mejor aliada. Estarás más selectivo con tus compañías y abordarás las conversaciones con mayor seriedad. Estudia, lee y capacítate porque esto marcará la diferencia en el ámbito profesional. La Copa de la Suerte: 12, 35, 56, 64, 83, 98 Aries: Te acompañarán personas ingeniosas que te ayudarán a proyectarte. La mente es muy poderosa, así que piensa y habla en positivo. La lucidez con que expreses tus ideas será determinante para construir tu futuro. Interactuarás más y realizarás emprendimientos en grupo. Tauro: Tus negocios prosperarán y notarás que aumentará el flujo del dinero. Nada es por casualidad y si llega a tus manos más dinero es porque realmente lo mereces. Disfruta de este momento y piensa que gusto te vas a dar con los ingresos extras. Géminis: A partir de ahora deberás reafirmar la confianza en ti mismo y en tus capacidades. Visualiza los pensamientos y los vínculos positivos. Ya no eres un niño y como adulto es tiempo de que sigas tu camino con pasos firmes ¡avanza sin temor! Cáncer: Es tiempo de fortalecer el diálogo interior. Un pariente cercano o compañero se ausentará por un tiempo, tal vez te sientas solo o por momentos te falte con quien compartir tus reflexiones. Evita hacer comentarios innecesarios y no develes secretos ajenos. Leo: Te lloverán las invitaciones para ir a fiestas o eventos sociales. Conversar con tus amigos te ayudará a refrescar tu mente. Te estimulará la idea de encarar proyectos en conjunto. Si estás acompañado notaras una renovación en tu relación de pareja. Virgo: Volcarás la energía en tu actividad profesional y asumirás tus responsabilidades con un espíritu alegre. Tenderás redes y contarás con la colaboración de tus compañeros de trabajo. Tu inteligencia te ayudará a urdir estrategias exitosas y a alcanzar tus objetivos más rápido. Libra: Hoy tu mente estará despejada y sentirás que una ola de entusiasmo llegará a tu vida. Será un buen momento para que realices emprendimientos en otras regiones o personas extranjeras. Ahora podrás ver con mayor claridad lo sucedido en los últimos días. Escorpio: Tus fantasías más íntimas se exaltarán y serás como un imán para atraer a quien te interesa. La experiencia que has acumulado te jugará a favor y te desenvolverás como un amante versado. Jugarás tus cartas secretas y tu compañero de lecho caerá a tus pies. Sagitario: Crecerán tus deseos de compartir momentos románticos. Si estás en pareja sentirás una conexión especial. Si aún estás solo aparecerá alguien que te despertará curiosidad. Asegúrate de que haya un buen nivel de diálogo en tus relaciones y no te conformes con conversaciones superficiales. Capricornio: No tolerarás la idea de malgastar el tiempo y buscarás optimizar tu nivel de productividad. Lograrás que tu trabajo sea bien remunerado. Además, te interesarás por los temas de salud y buscarás información relativa a la alimentación, averigua sobre la dieta disociada. Acuario: Los cuerpos celestes exaltarán tus talentos personales y tu creatividad. Tu corazón palpitará de alegría y ansiedad. Tu simpatía inspirará interés en los seres que te rodean y hasta podrías sentirte atraído por dos personas a la vez. No te preocupes, te decidirás por la mejor opción. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: El contacto con tus seres queridos te incentivará y te motivará a hacer cambios. Será un buen momento para procesar antiguas experiencias a fin de darles un cierre. Tendrás la escucha y la contención necesaria para hablar de esos temas del pasado que aun duelen.

